Siti internet primi nei risultati di ricerca con MAGNET

Novembre 14, 2023

(Adnkronos) – Padova, 14/11/2023 – Mettere in evidenza e rendere visibile il proprio sito internet trasformando il traffico catturato in veri e propri clienti è l’obiettivo del posizionamento web.

Al giorno d’oggi esserci o non esserci online non è l’unica differenza di rilievo tra un’azienda che ha tutte le carte in regola per avere successo e un’azienda che non esistendo in rete rischia di fallire in tempi brevi.

Ciò che fa la vera differenza è il posizionamento web. Noto universalmente come web positioning, il posizionamento web permette ai siti internet, attraverso pratiche, analisi, strategie, tool e servizi integrati come la SEM (Search Engine Marketing) e più nello specifico, la SEO (Search Engine Optimization), di ottimizzare il proprio sito web per i motori di ricerca in modo da farlo apparire tra i risultati organici della SERP (Search Engine Results Page).

Declinato in due ramificazioni che prendono il nome di offpage e onpage, il posizionamento web di un sito internet è di due tipologie: Organico e PPC. La prima tipologia, come abbiamo accennato, riguarda una serie di strategie utilizzate per posizionare il sito web in cima alla pagina dei risultati dei motori di ricerca e aumentare in questo modo il numero di visitatori, tutti potenziali clienti. La seconda tipologia invece riguarda la strutturazione di campagne di annunci a pagamento che incoraggiano l’utente a interagire con l’annuncio e fare clic su di esso.

In entrambi i casi, affidarsi a professionisti esperti nel settore è l’unico modo per garantire al proprio sito web un posizionamento sicuro, puntuale e dai numeri reali. Nel digital marketing non affidarsi a un team specializzato, può essere non solo controproducente, ma assolutamente deleterio per il proprio business. Scalare la SERP è un obiettivo ambizioso, che racchiude in sè dinamiche e variabili che solo professionisti esperti in Web Analysis e ottimizzazione SEO possono comprendere, studiare e implementare per portare il tuo sito internet al successo.

Come il team di MAGNET, Agenzia di Comunicazione di Padova creata da Simone Longato (esperto di realizzazione di siti web e digital marketing) e Piero Giordano (esperto SEO e Campagne su Google Ads), che con la loro esperienza pluriennale nel settore del marketing digitale, hanno portato i loro clienti a scalare la SERP e ottenere visibilità per il proprio sito web, grazie a strategie mirate, su misura e dalle performance concrete.

Certificati Google Ads partner, riconoscimento che viene dato solo a chi gestisce importanti budget di advertising. Lo studio professionale MAGNET grazie al lavoro sinergico del suo team ha contribuito a far evolvere in maniera importante i siti internet che ha gestito. La crescita è infatti costante per ogni cliente seguito dall’agenzia, con acquisizione contatti e di vendite in costante aumento e un range che varia dal +30% (per siti che avevano già un buon traffico) a un +197% per siti sui quali il lavoro è stato fatto ad hoc, da zero. Il tutto si tramuta in acquisizione di contatti e vendite e nella soddisfazione dei clienti che vedono crescere il loro business e il loro bacino di utenza, in maniera concreta e con risultati tangibili e misurabili.

Ed è proprio la strategia su misura a fare la differenza. MAGNET ha infatti come mission quella di dedicare a ogni cliente il tempo e le competenze necessarie per portare al successo il proprio sito internet, facendolo posizionare in cima ai motori di ricerca e aumentando in questo modo il traffico, il ROI, la brand awareness e non solo. Per questo si concentra su un numero selezionato di progetti, in modo da poter dare il massimo e raggiungere insieme ai propri clienti tutti gli obiettivi prefissati. Perché la differenza, passa attraverso la competenza, sempre, soprattutto online e in particolare nel mondo del digital marketing.

