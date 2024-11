Skyline di Oknoplast è lo scorrevole del futuro

12 Novembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 12 novembre 2024 – Oknoplast presenta Skyline, l’innovativa finestra scorrevole in alluminio che ridefinisce il rapporto tra interno ed esterno, introducendo una nuova dimensione dell’abitare. Pensata per valorizzare la luce e creare un collegamento diretto con l’ambiente esterno, Skyline si distingue per il suo design minimalista, caratterizzato da profili estremamente sottili e raffinati.

Con un nodo centrale ridotto a soli 25 mm, Skyline massimizza la superficie vetrata, regalando panorami mozzafiato e inondando gli spazi interni di luce naturale. Il telaio può essere completamente incassato a soffitto, pavimento e pareti, creando un effetto di continuità visiva tra gli ambienti indoor e outdoor.

Le prestazioni tecniche non passano in secondo piano. Skyline è progettata per combinare eleganza e funzionalità con soluzioni all’avanguardia: le ante raggiungono dimensioni fino a 4 metri di larghezza e 3,2 metri di altezza, offrendo un isolamento termico di alto livello (Uw fino a 0,85 W/m²K). Grazie al triplo vetro – opzionale – e alle guarnizioni in elastomero, Skyline garantisce inoltre un’efficace protezione dagli agenti atmosferici e un eccellente isolamento acustico, anche nelle condizioni climatiche più estreme.

Ogni dettaglio di Skyline è stato studiato per migliorare l’esperienza abitativa. La soglia a zero con il telaio incassato elimina qualsiasi rischio di inciampo e favorisce un passaggio fluido tra interno ed esterno. La maniglia, integrata nel nodo centrale, è quasi invisibile e contribuisce a mantenere un’estetica pulita e sofisticata. Inoltre, il sistema di scorrimento a rulli permette un’apertura e chiusura fluida e leggera delle ante, nonostante le dimensioni generose, mentre l’opzione motorizzata, completamente integrabile con i sistemi domotici, assicura il massimo comfort.

Skyline non è solo un serramento scorrevole, ma una soluzione architettonica pensata per chi cerca il meglio in termini di design e innovazione. Disponibile in diverse configurazioni a due o tre binari e con numerose possibilità di personalizzazione nei colori, si adatta perfettamente a grandi spazi affacciati su giardini e terrazze, creando una delicata cornice per la natura circostante ed esaltando l’architettura dell’edificio.

Con Skyline, Oknoplast propone una nuova visione dell’abitare: un ambiente in cui la luce diventa protagonista, gli spazi si aprono verso l’esterno e l’eleganza minimale si fonde con le tecnologie più avanzate. Un prodotto che unisce bellezza e funzionalità, offrendo una finestra sul mondo che entra direttamente in casa.

