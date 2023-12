Slash: la nuova realtà di servizi web e digitali

Dicembre 29, 2023

(Adnkronos) – Treviso – 29 dicembre 2023. Dall’unione delle competenze e delle diverse esperienze di quattro professionisti, nasce Slash – Digital Minds (link: slash.it ). L’agenzia parte dalla progettazione informatica al fine di offrire lo sviluppo di soluzioni digitali su misura.

Slash prende il nome dell’omonimo simbolo della barra obliqua che, nel linguaggio informatico, viene usato come separatore nelle istruzioni per la programmazione e più comunemente per la definizione degli URL web.

La missione di Slash, – come spiega il presidente Alberto Dal Mas -, è la creazione di un valore più evoluto del business attraverso la ricerca, la formazione e la capacità di adattarsi velocemente alle esigenze del mercato. L’impegno di condivisione dei nostri solidi valori verso la società e l’ambiente, – affermano i soci -, ci hanno portato a integrare sei scopi di beneficio comune all’interno del nostro statuto, formando così una Società Benefit”.

L’obiettivo di Slash – Digital Minds non è quello di proporre un mero servizio ma è quello di fornire soluzioni digitali attraverso l’utilizzo di un solido stack tecnologico, combinando differenti linguaggi di programmazione e framework di sviluppo che apportino risultati tangibili e accrescano il valore dei loro clienti.

L’azienda si rivolge prettamente a tutte quelle agenzie al cui interno non è presente un reparto di sviluppo, o che, se presente, si trovi ad aver bisogno di supporto e competenze altamente specializzate.

Slash offre una vasta gamma di servizi digitali con soluzioni avanzate, per una presenza online efficace e una gestione ottimizzata delle risorse digitali. Vediamoli nel dettaglio.

● Applicazioni web

Si tratta della creazione di applicazioni B2B e B2C accessibili e fruibili via web, sviluppate su misura per ogni cliente, al fine di soddisfare ogni esigenza di business. Questa tipologia di servizio include soluzioni personalizzate, reimplementazione di un sistema informatico a partire dalla sua progettazione, sviluppo backend e frontend, sicurezza informatica, monitoraggio, aggiornamenti e l’assistenza continua.

● Sviluppo web mobile

La strategia che l’azienda ha deciso di perseguire per la progettazione web è un approccio “Mobile First”. Lo sviluppo dei nuovi siti, e-commerce e applicazioni web è ormai improntato ad un utilizzo principalmente mobile, e Slash ha competenze in tema di web application, pwa, user testing, responsive design e supporto e manutenzione per quanto concerne l’ambito mobile.

● SEO

La Search Engine Optimization (SEO), ovvero l’ottimizzazione per i motori di ricerca, è una tematica in crescita in quanto l’obiettivo di chiunque è mostrarsi agli utenti. Esistono principalmente due diverse tipologie di SEO: tecnica e copywriting. Slash si posiziona come esperta nell’ambito della SEO tecnica, dedicandosi alla crescita della visibilità online, aumentando così il traffico al sito web, attraverso un monitoraggio continuo, tracciabilità e conversioni, ottimizzazioni onpage e off-page fino alla local SEO.

● e-commerce

Il servizio e-commerce di Slash parte dalla progettazione, passando per lo sviluppo della piattaforma più adatta al business e continua con il monitoraggio delle prestazioni, anche attraverso la configurazione di dashboard utili all’analisi dei dati e la continua manutenzione della piattaforma.

● UX / UI

User Experience (UX) e User Interface (UI) sono fondamentali per garantire che ogni prodotto digitale sia attraente, facile da utilizzare e offra un’esperienza di qualità all’utente.

Slash offre servizi di ricerca e analisi, sviluppo iterativo, ottimizzazione continua, user testing, wireframing e prototipazione, per garantire un’esperienza digitale unica.

● Cloud

Il cloud computing non è altro che una tecnologia che consente di usufruire di risorse software e hardware. L’azienda offre consulenza e soluzioni per i servizi cloud computing, attraverso migrazioni cloud, supporto continuo e monitoraggio.

● Integrazioni ed ETL

Nel caso in cui la necessità fosse ottimizzare l’efficienza e l’automazione delle operazioni tra un e-commerce e i sistemi interni, Slash è in grado di integrare e gestire il flusso dei dati fra: e-commerce, applicazioni web, gestionali e crm.

● Analisi dati e report

L’analisi dei dati e la lettura dei diversi KPI all’interno dei report sono dati che permettono di misurare l’andamento delle proprie soluzioni digitali. Tra i servizi di Slash troviamo anche la progettazione di dashboard interattive e personalizzate che consentono di esplorare e analizzare i dati in modo intuitivo.

● Digital Outsourcing (link: slash.it/digital-outsourcing )Infine, per qualsiasi consulenza tecnica, post sviluppo, tecnologica o in chiave collaborativa Slash è in grado di trovare la soluzione più adatta, i servizi web affidabili e su misura per ogni core business.

Il futuro di Slash

Slash, nata nel 2023, è una giovane realtà imprenditoriale che può però contare sull’esperienza ventennale dei suoi soci fondatori e dei loro collaboratori. Questa esperienza ha permesso alla società di sviluppare un know-how di primissimo livello, che le consente di offrire servizi e soluzioni digitali di alta qualità.

Slash – Società Benefit

Via del Lavoro, 18

31013 Codognè TV

info@slash.it

slash.it/