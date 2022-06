Smart AdServer si riposiziona come Equativ

Giugno 8, 2022

– Un marchio in grado di armonizzare in modo efficiente gli interessi di mercato in conformità con gli standard etici per mantenere la promessa della tecnologia pubblicitaria senza scendere a compromessi in quanto a rispetto dei consumatori

NEW YORK, PARIGI e LONDRA, 8 giugno 2022 /PRNewswire/ — La multinazionale adtech Smart AdServer ha rilanciato la sua presenza in 14 Paesi con un nuovo nome: Equativ. Ciò fa seguito all’acquisizione da parte della società di DynAdmic e LiquidM, con le aziende ora consolidate sotto al brand Equativ. Equativ sfrutterà le diverse competenze unificate per mantenere la promessa della tecnologia pubblicitaria, offrendo una soluzione per l’advertising e la monetizzazione completa ed integrata verticalmente ai clienti sia lato supply che demand.

Il nome Equativ sottolinea l’approccio paritario dell’azienda nei confronti dei clienti, promuovendo l’apertura, l’equità e la responsabilità all’interno del settore. Equativ facilita l’interazione diretta tra acquirenti e venditori offrendo una filiera pubblicitaria meno complessa, più trasparente ed efficiente che avvantaggia l’intera catena del valore.

Fondata nel 2006 all’interno di un editore di media digitali, Smart è diventata indipendente nel 2015 e si è affermata come azienda globale altamente redditizia con una crescita dei ricavi netti di tre volte superiore negli ultimi 3 anni, da 31 milioni di euro nel 2019 a 100 milioni di euro previsti per il 2022. La società ora opera in 14 Paesi con circa 500 dipendenti, in team completamente integrati che collaborano fianco a fianco per fornire ai clienti l’accesso a tecnologie, competenze e opportunità di mercato di altissimo livello.

La crescita continua coincide con la strategia di integrazione verticale dell’azienda, che passa da una piattaforma orientata prevalentemente al lato supply ad una soluzione globale completa con lo sviluppo della demand e delle soluzioni di CTV. Equativ si impegna a sostenere l’open web offrendo all’ecosistema dell’advertising digitale un’alternativa adeguatamente dimensionata e indipendente alle piattaforme monopolistiche basate su walled garden.

“Il marchio Equativ rappresenta la vera integrazione dei nostri team all’interno di un’unica entità unificata”, ha dichiarato Arnaud Créput, CEO di Equativ. “Questa evoluzione risponde alla necessità dell’open web di un mercato efficiente in cui sia l’offerta che la domanda coesistono e interagiscono end-to-end sulla nostra piattaforma, rispettando al contempo il consumatore. Forniamo alla industry una gamma completa di strumenti e competenze per riprendere il controllo delle attività pubblicitarie, garantendo al contempo trasparenza, privacy, attivazione dei dati di prima parte, potenziamento di reportistica, prestazioni ed efficienza in termini di costi. Questa è stata la promessa della tecnologia pubblicitaria sin dall’inizio. Equativ si impegna a rispettare tale promessa”.

