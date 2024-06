Smarter E Europe 2024: StarCharge presenta soluzioni innovative fin dal primo giorno

28 Giugno 2024

– MONACO, 20 giugno 2024 /PRNewswire/ — StarCharge, leader globale nel settore delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e delle soluzioni di microrete, ha fatto un’ottima impressione iniziale a Smarter E Europe 2024, dimostrando la sua dedizione alle innovazioni energetiche sostenibili ed efficienti.

1. Titan 320 e Nova 720: ricarica pionieristica ad alta efficienza energetica

Particolare attenzione è stata rivolta alla soluzione di ricarica per veicoli elettrici con efficienza del 97% di StarCharge, rappresentata da Titan 320, un caricabatterie unificato per veicoli elettrici ad alta potenza da 320 kW, e Nova 720, una stazione di ricarica flessibile da 720 kW in grado di integrare più punti di ricarica. Tony Wu, direttore generale del centro di produzione di caricabatterie dell’azienda, ha sottolineato le capacità di questi caricabatterie, affermando: “Il Titan 320 e il Nova 720 sono progettati per ridurre al minimo la perdita di potenza e ridurre le spese energetiche, offrendo sostanziali risparmi sui costi per i nostri clienti.” Grazie a un design modulare all’avanguardia e a una distribuzione dinamica dell’energia, si prevede che le soluzioni di ricarica con efficienza del 97% di StarCharge aumenteranno la redditività delle stazioni di ricarica dal 2% al 3%.

2. vLight: vLight: la scelta intelligente per l’accumulo residenziale dell’energia solare

vLight di StarCharge fa il suo debutto globale a Smarter E Europe, presentato dal direttore aziendale Huang Xiang e dal direttore del prodotto Chen Shen. Questo evento segna l’introduzione ufficiale da parte dell’azienda della sua innovativa soluzione di accumulo di batterie residenziali. La tecnologia di accoppiamento fotovoltaico di vLight consente un semplice retrofit, migliorando i sistemi solari esistenti con interruzioni minime. La compatibilità, l’efficienza e la facilità di installazione della soluzione sottolineano l’impegno di StarCharge nel fornire ai clienti un’opzione di stoccaggio dell’energia sostenibile ed economicamente valida.

3. Soluzione di ricarica eVOLT: raggiungimento di nuove vette con Lilium

StarCharge ha fatto un passo avanti strategico nell’elettrificazione dei trasporti collaborando con Lilium, produttore leader di aerei elettrici e pioniere nella mobilità aerea regionale (RAM). Tom Rice, Ground Operation Manager di Lilium, ha tenuto un discorso in cui ha evidenziato la soluzione di ricarica eVOLT sviluppata da Lilium e StarCharge, che segna un importante traguardo per il percorso di espansione di StarCharge verso nuove modalità di trasporto. Insieme, StarCharge e Lilium stanno ampliando i confini del trasporto sostenibile, garantendo un futuro più verde e connesso.

Herman, CEO di StarCharge, ha espresso il suo entusiasmo per la partecipazione dell’azienda all’edizione 2024 di Smarter E Europe, e ha dichiarato: “La partecipazione a Smarter E Europe 2024 è la dimostrazione della dedizione di StarCharge nei confronti dell’innovazione e del nostro ruolo di pioniere nella transizione energetica. È un onore presentare le nostre ultime tecnologie a un pubblico di leader e visionari del settore.”

Per tutta la durata dell’evento, StarCharge invita i professionisti del settore e i partecipanti a visitare lo stand 150, nella hall C3 e sperimentare queste innovazioni rivoluzionarie.

Informazioni su StarCharge

Star Charge, una delle principali realtà globali nel settore delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e delle soluzioni per microreti elettriche, opera in 20 paesi del mondo con stabilimenti di produzione negli Stati Uniti, in Vietnam e in Cina. Per contribuire alla transizione energetica verso un futuro più sostenibile, ci concentriamo sullo sviluppo delle nostre soluzioni attraverso tecnologie innovative nel settore della mobilità elettrica, con l’obiettivo di costruire una rete energetica mobile ed efficiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.starcharge.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2443158/StarCharge.jpg

