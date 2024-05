Smartphone: l’usato dominato dagli iPhone

28 Maggio 2024

(Adnkronos) – Con l’80% delle transazioni, Apple è regina del mercato.Le donne offrono prodotti meglio conservati e a prezzi leggermente più alti. Quali sono i modelli più acquistati da usato o permutati e le regioni protagoniste.

Roma, 28 maggio 2024. Il mercato degli smartphone usati in Italia è dominato dagli iPhone, che rappresentano l’80% delle compravendite di dispositivi mobili di seconda mano. Una crescente “domanda e offerta” che riflette l’interesse dei consumatori per dispositivi di alta qualità a prezzi più accessibili. Una recente analisi di WeFix.it, il booking italiano che seleziona i migliori centri assistenza per smartphone e permuta, illustra quanto, nell’ultimo anno, siano stati i modelli 11, 12 e 13 della Apple a dominare le compravendite sia tra privati sia tra gli utenti e i professionisti di elettronica di consumo. Con dei distinguo interessanti sulle regioni dove, questi modelli, hanno più appeal.

L’iPhone 11 domina le vendite nel Lazio, con il 17,22% del totale delle offerte, seguito dalla Campania (16,55%) e dalla Lombardia (14,56%). Il prezzo medio per un iPhone 11 usato è di 252,57 euro, con una capacità di 128 GB e una batteria in media all’87% della sua capacità originale. I colori più popolari per l’iPhone 11 sono nero (48,97%) e bianco (24,01%).

L’iPhone 12 è particolarmente popolare in Campania (16,84%), Lombardia (15,79%) e Lazio (12,42%). Il prezzo medio di vendita è di 349,76 euro. Le caratteristiche tipiche includono una batteria all’86% e preferenze di colore che vedono il nero in testa con il 44,89%, seguito dal blu (21,06%).

Per l’iPhone 13, la Lombardia è la regione leader con il 18,79% delle offerte, seguita dalla Campania (17,41%) e dal Lazio (12,07%). Il prezzo medio per questo modello è di 475,86 euro, con una batteria al 91%. Anche per l’iPhone 13, il colore più richiesto è il nero (44,7%), seguito dal bianco (21,04%).

Stando ai dati offerti da WeFix.it, le regioni italiane dove si sono svolte le maggiori compravendite di iPhone Usati sono il Lazio, al primo posto per la compravendita di iPhone 11 usati e al terzo posto per gli iPhone 12 e 13, la Campania, che guida la classifica per l’iPhone 12 e si posiziona al secondo posto per gli iPhone 11 e 13 e la Lombardia, che è in testa per l’iPhone 13 e al terzo posto per gli iPhone 11 e 12.

«Un aspetto cruciale per chi acquista un iPhone usato è lo stato della batteria – spiega Joseph Caruso, responsabile del dipartimento analisi di WeFix.it-. In media, una batteria perde una parte significativa della sua capacità dopo 17/19 mesi. Anche il colore ha la sua attrattività: il pesca è generalmente il meno costoso, mentre, possiamo verificare dai dati, che la Valle d’Aosta è la regione che preferisce maggiormente i dispositivi di colore bianco. Un altro aspetto da sottolineare è che sono le donne, in generale, a mantenere i loro iPhone in condizioni migliori rispetto agli uomini, anche se i loro annunci sono meno dettagliati. Infine, le donne tendono a vendere i loro dispositivi a prezzi leggermente più alti Da sottolineare, inoltre, che circa il 73% degli utenti preferisce comperare da professionisti del settore elettronica o da piattaforme di e-commerce piuttosto che tra privati e che i dispositivi riacquistati sono prevalentemente provenienti da fuori Italia».

Nota metodologica

Lo studio è stato eseguito osservando il comportamento di acquisto ed offerta di e tra privati e tra privati e player professionali come: catene di negozi di elettronica, piattaforme di e-commerce, piattaforme di compravendita tra privati. I modelli selezionati sono i tre più comuni richiesti e diffusi nella compravendita e valutazione usato al Maggio 2024. I dati sono stati confrontati ed elaborati da WeFix Autopilot, la IA di WeFix.it che elabora ed estrapola sia le richieste online sui principali portali di settore che le richieste pervenute alla stessa piattaforma. Per dettagli o approfondimenti è possibile scrivere a autopilot@wefix.it.