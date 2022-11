SN4IFUN lancia MET4GO4TS il “metacalcio” che premia gli appassionati di sport

Novembre 17, 2022

(Milano, 17 novembre 2022) – Un gioco innovativo basato sulle reali prestazioni dei calciatori, in grado di unire analisi tattica, intuito sportivo e divertimento per vivere i Mondiali 2022 da veri protagonisti

Milano, 17 novembre 2022 – Da domani, venerdì 18 novembre, in occasione del Campionato Mondiale di Calcio 2022, SN4IFUN, l’app di Snaitech di news, quiz e pronostici, si arricchisce con MET4GO4TS: un innovativo gioco basato sulle performance di giocatori reali in vere partite, che mette in campo intuito sportivo, analisi tattica e tanto divertimento per collezionare NFT e vincere premi mondiali in gift card Snaipay.

Goat non significa solo “capra” in inglese, ma è anche l’acronimo di “Greatest Of All Time”, il più grande di tutti i tempi. Per dimostrare di essere davvero un goat occorre quindi distinguersi dagli altri personalizzando il simpatico “meta-atleta” protagonista del gioco e rendendolo unico in tutti i suoi dettagli, dalla skin all’abbigliamento, fino agli accessori.

Scaricando o aggiornando l’app SN4IFUN è quindi possibile dare forma al proprio metagoat, ma oltre all’aspetto a fare la differenza saranno l’abbinamento con le caratteristiche di cinque calciatori a scelta: tecnica, freddezza, sacrificio, impatto e qualità. Al termine di ogni turno di gioco ciascun goat avrà totalizzato un punteggio derivante dalle effettive prestazioni degli atleti selezionati, certificate dai dati di StatsBomb. Giornata dopo giornata – con le rose delle nazionali presenti al Mondiale in Qatar, e poi alla ripresa della Serie A con tutti i protagonisti del nostro campionato – sarà possibile conquistare le vette della classifica e vincere i premi in palio.

Solo i migliori, alla fine di ogni turno, ottengono la propria card NFT, una figurina virtuale unica e personale, che può essere Bronze, Silver o Gold, in base al punteggio totalizzato. Ne bastano tre – della stessa categoria, ma anche una tripletta delle tre differenti tipologie – per aggiudicarsi una gift card Snaipay del valore di 250€, 500€, 700€ o 1000€ e accedere così al catalogo di prodotti e servizi su www.snaipaygift.it. Oltre a questo, è possibile scambiare le card con gli altri utenti nei marketplace NFT, in modo da completare la propria raccolta e conquistare i premi in palio.

«SN4IFUN rappresenta una piazza digitale di incontro, divertimento e confronto aperta a tutti gli appassionati di sport» – ha dichiarato Riccardo Bartola, Direttore Marketing Snaitech. «Con Metagoats abbiamo sviluppato un gioco al passo con i tempi, rendendo l’esperienza SN4IFUN sempre più completa. Questa nuova release crea sinergie tra competenze calcistiche, passione sportiva e mondo degli NFT, a dimostrazione di quanto lo sguardo di Snaitech sia sempre rivolto al futuro. Ricerchiamo l’innovazione in modo costante e trasversale a tutte le aree, attraverso la proposta di soluzioni di gioco immersive e il lancio di nuove tendenze di intrattenimento che creino una contaminazione sempre più marcata tra mondo reale e virtuale, promuovendo prima di ogni cosa un gioco responsabile e consapevole».

Il lancio di MET4GO4TS, inoltre, valorizza ed espande ulteriormente l’offerta di SN4IFUN in un’edizione Mundial in cui troviamo le “News Mondiali”, aggiornate quotidianamente con notizie e curiosità dedicate al torneo di calcio più seguito al mondo; i “Quiz Mondiali”, che danno modo agli utenti di mettersi ogni giorno alla prova con quiz a tema per vincere immediatamente una tra le oltre 4.000 gift card Snaipay in palio con valore tra i 25€ e i 500€; e il nuovo podcast “I Mondiali al Massimo” che, attraverso i racconti di Massimo Caputi e Adriano Bacconi, permette agli appassionati di calcio di seguire la Coppa del Mondo con dati, curiosità, statistiche e pronostici per vivere la competizione da protagonisti.

È vero, gli Azzurri non saranno in campo, ma con SN4IFUN Mundial e MET4GO4TS sarà possibile vivere un Mondiale da veri GOAT.

