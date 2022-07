SN4IFUN OFFICIAL PARTNER di “Red Bull Summer Vibes”

Luglio 25, 2022

(Adnkronos) – Un tour estivo a base di musica, sport e divertimento in alcune delle location più suggestive del Centro-Sud Italia, dal 31 luglio al 25 agosto

Milano, 25 luglio 2022 – SN4IFUN, l’app che premia la tua cultura sportiva con giochi e news dedicate, animerà alcuni tra i lidi e i beach bar più cool del Centro-Sud Italia in occasione di “Red Bull Summer Vibes”, di cui SN4IFUN è official partner.

SN4IFUN parteciperà a 15 tappe del tour – che partirà il 31 luglio e terminerà il 25 agosto per 30 serate totali – attraversando Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Abruzzo, con animazione e djset dal tramonto fino a tarda sera. Durante ciascuna data saranno distribuite cartoline con il QR code per scaricare l’app SN4IFUN e ricevere immediatamente un esclusivo gadget. Associando il codice evento riportato sulla card al proprio account SN4IFUN gli utenti otterranno 500 gettoni in omaggio e potranno iniziare a giocare per accumulare punti e partecipare ogni giorno agli Instant Win, in palio buoni regalo Amazon.it fino a 650€.

SN4IFUN nasce come progetto per promuovere una nuova modalità di gioco responsabile e consapevole, senza rinunciare al divertimento. Disponibile gratis su tutti gli store online, per smartphone e tablet, SN4IFUN è attiva sulle pagine ufficiali di Facebook, Instagram e Twitter. Metti alla prova la tua cultura e passione sportiva, SN4IFUN ti aspetta.

Di seguito l’elenco delle tappe dell’evento in cui SN4IFUN sarà presente*

31 luglio: Scialai, Portopalo di Capo Passero (SR) – Sicilia

1° agosto: Horizon, Milazzo (ME) – Sicilia

2 agosto: Fonda Mood, Fondachello (CT)

4 agosto: Madama Club Village, Steccato di Cutro (KR) – Calabria

5 agosto: Riva, Rossano Stazione (CS) – Calabria

6 agosto: Lido di Fortuna, Bagnoli (NA) – Campania

7 agosto: Le Saline, Palinuro (SA) – Campania

8 agosto: Babylon Beach, Palinuro (SA) – Campania

9 agosto: Playa el Flamingo, Marina di Camerota (SA) – Campania

13 agosto: Mamaluna, Mola di Bari (BA) – Puglia

14 agosto: Lulapark, Molfetta (BA) – Puglia

16 agosto: Fuorirotta, Torre Mileto, Lesina (FG) – Puglia

19 agosto: BillaBong Beach, Lesina (FG) – Puglia

20 agosto: Room 33 on the Beach, Pescara – Abruzzo

21 agosto: Bagni Riviera, Giulianova (TE) – Abruzzo

*Date e location dell’evento sono soggette a possibili variazioni,

per restare sempre aggiornati è possibile seguire gli account Instagram, Facebook e Twitter ufficiali SN4IFUN

