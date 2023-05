SN4IFUN OFFICIAL SPONSOR DEL GIRO-E

Maggio 4, 2023

(Milano, 4 maggio 2023) – Dal 6 al 28 maggio l’App for fun di Snaitech scenderà in strada con uno Special Team accompagnando il Giro-E Enel X Way con attività di intrattenimento per tutti gli appassionati sportivi

Milano, 4 maggio 2023 – SN4IFUN, l’app Snaitech che premia la cultura e la passione sportiva con news quiz e pronostici, sarà official sponsor del Giro-E Enel X Way, l’unico evento al mondo a tapperiservato alle e-bike, che si svolge nei giorni e nelle tappe del Giro d’Italia. Un’esperienza dedicata a tutti gli amanti del ciclismo che, attraverso la bicicletta da corsa con pedalata assistita, potranno affrontare le salite riservate ai campioni. A cambiare rispetto al Giro d’Italia, saranno solamente i luoghi di partenza e il chilometraggio delle singole tappe, che sarà minore.

Il Giro E prenderà il via sabato 6 maggio a Fossacesia (Chieti) per chiudere dopo 20 tappe il 28 maggio a Roma. SN4IFUN sarà presente all’interno del Green Fun Village Continental con uno stand e tante iniziative di intrattenimento rivolte a tutti i ciclisti e non solo.

La partnership si basa sulla condivisione di valori fondamentali e importanti per Snaitech quali la passione per lo sport, attraverso la promozione della pratica sportiva, e l’impegno nei confronti della sostenibilità ambientale, coinvolgendo attivamente i collaboratori con un team speciale brandizzato SN4IFUN, composto da sei persone, che scenderà in strada sabato 20 maggio nel corso della 14° tappa con partenza prevista da Stresa e arrivo a Cassano Magnago.

Snaitech

Il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 19,5%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (15% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,6%). Nel 2021 Snaitech ha registrato ricavi per circa 585 milioni di euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di 2.100 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A metà 2018 Snaitech è entrata a far parte del gruppo Playtech PLC uno dei principali operatori a livello globale nello sviluppo di software e servizi per il settore del gaming con oltre 6.600 dipendenti e uffici in 26 Paesi.

