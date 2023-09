SNAI 1: Verstappen per l’undicesima di fila. A Singapore la vittoria vale 1,30, poi Perez a 10

Settembre 14, 2023

(Adnkronos) – L’olandese della Red Bull non potrà ancora vincere aritmeticamente il titolo ma punta a proseguire nella sua straordinaria serie di successi. Le Ferrari di Leclerc e Sainz a 25

Milano, 14 settembre 2023 – Il conto alla rovescia è già partito. Max Verstappen è virtualmente campione del mondo, ma per il verdetto aritmetico non basterà neanche chiudere al primo posto il Gran Premio di Singapore, con l’olandese a caccia dell’undicesimo successo consecutivo. Le quote Snai per l’appuntamento di domenica sono, come accade praticamente dall’inizio di questa stagione, tutte dalla parte del pilota della Red Bull, che domina il tabellone a 1,30. Per arrivare al primo inseguitore bisogna arrivare addirittura alla quota di 10 legata a Sergio Perez, con Hamilton a 15, Alonso e Norris a 20 e le Ferrari di Leclerc e Sainz a 25, stessa offerta di Russell.

Libere e qualifiche Non c’è storia, ma non è una novità in questa stagione a senso unico, neppure nelle lavagne per le prove libere e per le qualifiche. Nelle libere, il primo inseguitore di Verstappen (1,65) è Leclerc a 6,50; nelle qualifiche, invece, Leclerc e Perez sono appaiati a 7,50, con l’olandese a 1,55.

