SNAI – Amichevole: la Nazionale cerca il bis con l’Ecuador. Vittoria a 2,10, un altro 2-0 come nel 2002 a 9,75

22 Marzo 2024

(Adnkronos) – Dopo il successo nel primo dei due test negli USA contro il Venezuela, la squadra di Spalletti sfida un’altra avversaria sudamericana: il pareggio paga 3,25, il successo ecuadoriano sale a 3,40

Milano, 22 marzo – Messa da parte la vittoria sul Venezuela a Fort Lauderdale, la Nazionale si prepara a tornare in campo per il secondo test negli Stati Uniti, quello in programma domenica alle 21 contro l’Ecuador, altra avversaria sudamericana. Le quote Snai, anche in questo caso, sono dalla parte della squadra di Spalletti, con l’«1» – in questo caso è l’Italia la prima nominata – in lavagna a 2,10; offerta seguita dal pareggio a 3,25 e dal successo ecuadoriano a 3,40. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Under (1,63), con il risultato con almeno tre reti che paga 2,15. Il No Goal a 1,80 si fa preferire al Goal (uscito però in Venezuela Italia) a 1,87.

Precedenti Quello della Red Bull Arena di New York sarà il terzo incontro tra Italia ed Ecuador: il primo risale al Mondiale nippo-coreano del 2002, con l’Italia che vinse 2-0 (lo stesso risultato è offerto a 9,75), mentre il secondo e ultimo è quello del 2005, anche in quel caso a New York. Finì 1-1, risultato che stavolta si gioca a 6,50.

