SNAI – Champions League: il Napoli riparte da Francoforte. Guida il «2» a 2,15. Avanti anche l’Inter sul Porto: «1» a 1,75

Febbraio 20, 2023

(Adnkronos) – Dopo il successo del Milan sul Tottenham della scorsa settimana, tocca alle altre due italiane ancora in corsa. Spalletti in casa dell’Eintracht con i favori del pronostico: stesso discorso per i nerazzurri a San Siro

Milano, 20 febbraio 2023 – Il Milan, battendo il Tottenham, ha già fatto il suo dovere. Tra martedì e mercoledì tocca alle altre due italiane ancora impegnate in Champions League. Scenderà per primo in campo il Napoli, che in campionato stradomina e che, anche in Europa, nella fase a gironi non ha avuto rivali: la squadra di Spalletti riparte dalla Germania e da una trasferta comunque insidiosa come quella sul campo dell’Eintracht Francoforte. Sulla lavagna Snai, il Napoli è nettamente avanti: il «2» a 2,15 si fa preferire agli altri due segni, a distanza ravvicinata rispettivamente a 3,30 («1») e 3,50 («X»). Vista la stagione straordinaria che stanno vivendo Osimhen e Kvaratskhelia, è probabile che in Germania si vedano tanti gol: almeno tre (Over 2.5) a 1,70, mentre l’esito con entrambe le squadre a segno (Goal) paga 1,57. Staccatissimi l’Under 2.5 a 2,05 e il No Goal a 2,25. Dando un’occhiata alle quote per il passaggio del turno, il Napoli qualificato ai quarti si gioca a 1,40, con l’Eintracht al triplo della posta. In attesa che si concluda l’andata degli ottavi di Champions, il Napoli è la quarta favorita per la vittoria finale: a oggi, Spalletti è a 12, preceduto da Manchester City (3,00), Bayern (4,75) e Real Madrid (10).

Inter col Porto – Mercoledì sera sarà il momento della terza italiana che ha superato la fase a gironi. L’Inter, che sabato sera ha battuto l’Udinese, riprende la sua corsa europea dal Porto. Il sorteggio poteva essere sicuramente peggiore per i nerazzurri, secondi in un girone di ferro con il Bayern (che lo ha vinto) e il Barcellona, retrocesso invece in Europa League: l’urna di Nyon ha regalato all’Inter l’accoppiamento contro il Porto e i favori del pronostico per i primi 90 minuti del doppio confronto. Il segno «1» vale solo 1,75; più distanti il pareggio a 3,65 e il colpo del Porto a 4,75. Inter avanti anche nell’antepost per il passaggio del turno: Inzaghi ai quarti a 1,65, eliminazione a 2,25.

Rivincita – Il programma degli ottavi di finale di Champions prevede, martedì sera, anche la rivincita dell’ultima finale di Parigi, quella tra Liverpool e Real Madrid. L’andata si gioca ad Anfield, e il fattore campo in questo senso può essere determinante: l’«1» di Klopp è in pole position a 2,30, seguito dal 2,95 e dal pareggio a 3,50. Nel passaggio del turno, però, i ruoli si invertono: in vantaggio c’è Ancelotti a 1,75, con il Liverpool a 2,10.

