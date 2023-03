SNAI – Champions League: Inter, c’è un gol da difendere. Vittoria a Porto a 2,70, ma il passaggio del turno scende a 1,30

Marzo 13, 2023

(Adnkronos) – Dopo la qualificazione ai quarti del Milan, tocca alle altre due squadre italiane. Martedì i nerazzurri, mercoledì il Napoli che riparte dal 2-0 di Francoforte: Spalletti avanti a 1,01, l’«1» nei 90’ a 1,50

Milano, 13 marzo 2023 – Il Milan è già ai quarti di finale di Champions League, ma l’Italia punta al tris. Tra martedì e mercoledì si giocano le gare di ritorno dei restanti quattro ottavi, con Inter e Napoli che sperano di raggiungere la squadra di Pioli. La prima a scendere in campo sarà l’Inter, in Portogallo contro il Porto: i nerazzurri ripartono dal vantaggio di un gol conquistato a San Siro, ma al ‘Do Dragao’ non sarà semplice, anche perché gli uomini di Inzaghi arrivano dalla sorprendente sconfitta di La Spezia in campionato. Considerando i 90 minuti regolamentari, l’«1» del Porto su Snai parte in leggerissimo vantaggio, a 2,60 contro il 2,70 per la vittoria dell’Inter; più in alto il pareggio a 3,35. Equilibrio anche tra Under (1,80) e Over (1,90), con il Goal a 1,70 avanti sul No Goal a 2,05. Tenendo conto anche del risultato finale con l’aggiunta di supplementari e rigori, nell’antepost per il passaggio del turno l’Inter è a 1,30, mentre il Porto riparte da 3,50. Dopo il rigore sbagliato al ‘Picco’, Lautaro Martinez cerca il riscatto: un gol dell’argentino vale 3,50, stessa quota di Lukaku, Toni Martinez e Taremi, con Dzeko subito dietro a 3,75.

Napoli blindato – Mercoledì, al ‘Maradona’, tocca invece al Napoli, che deve difendere due gol di scarto dopo la vittoria in Germania sul campo dell’Eintracht. Un bis del successo di Francoforte, per la squadra di Spalletti, paga 1,50, con il pareggio a 4,50 e il «2» a 6,25. L’Over è a 1,70, mentre il risultato (sempre nei 90 minuti) con un massimo di due gol complessivi sale a 2,05. Rasoterra la quota per la qualificazione ai quarti di finale del Napoli (1,01), mentre il passaggio del turno dell’Eintracht è schizzato a 17.

Antepost – Il Manchester City, impegnato contro il Lipsia nel ritorno degli ottavi (andata 1-1), è la prima favorita per la vittoria finale della Champions; segue il Bayern, che ha già eliminato il Psg, a 3,75, poi il Real Madrid (che ha ipotecato il passaggio del turno con il 5-2 di Liverpool) a 7,50 e il Napoli a 8,00. Inter e Milan, invece, sono entrambe a 25.

