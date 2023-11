SNAI – Champions League: Lazio e Milan avanti in casa. Inter in equilibrio, l’impresa del Napoli a Madrid a 4,00

Novembre 27, 2023

(Adnkronos) – Sarri e Pioli aprono la quinta giornata della fase a gironi: l’«1» biancoceleste col Celtic a 1,53, quello rossonero col Borussia Dortmund a 2,00. Mercoledì tocca ai nerazzurri a Lisbona («2» a 2,60) e a Mazzarri

Milano, 27 novembre – La quinta giornata della fase a gironi può essere decisiva per il destino delle italiane in Champions League. La prima a scendere in campo sarà la Lazio, martedì alle 18.45 all’Olimpico contro il Celtic: la squadra di Sarri deve voltare pagina dopo la brutta sconfitta di Salerno in campionato e, per farlo, non ha alternative alla vittoria, per poi andarsi a giocare la qualificazione a Madrid contro l’Atletico. L’«1», sulla lavagna Snai, vale 1,53, e si fa preferire al pareggio a 4,25 e al successo degli scozzesi a 5,75. Over e Goal partono in pole position, rispettivamente a 1,65 e 1,70; gli esiti contrari valgono 2,10 (Under) e 2,00 (No Goal). La quota per la qualificazione della Lazio agli ottavi resta comunque accessibile (1,45), seconda soltanto all’1,08 associato all’Atletico Madrid.

Milan a San Siro In serata, invece, tocca al Milan: i rossoneri, con l’1-0 alla Fiorentina, si sono rilanciati in campionato e ora cercano tre punti in casa contro il Borussia Dortmund per tenere vive le speranze di passaggio del turno. Le quote sono dalla parte di Pioli, favorito a 2,00. Il pareggio e la vittoria dei tedeschi sono bancate invece a 3,55 e 3,65, con Under e Over in questo caso in equilibrio (1,92 il risultato con meno di tre gol, 1,80 quello ricco di reti). I rossoneri devono risalire la lavagna relativa al passaggio del turno: Psg (1,40) e Dortmund (1,45) sono le principali indiziate, il Milan a 180’ dalla fine del Gruppo F paga 2,25.

Mercoledì Le altre due italiane scenderanno in campo mercoledì. L’Inter, già sicura del passaggio del turno, va a Lisbona ospite di un Benfica ancora a zero punti: Inzaghi deve provare comunque a vincere per poi giocarsi il primo posto il 12 dicembre a San Siro contro la Real Sociedad (primato attualmente a 1,50, con i baschi a 2,40). Nonostante i 10 punti di distacco tra Benfica e Inter, le quote sono in equilibrio: il «2» vale 2,60, l’«1» è subito dietro a 2,65. Più distante il pareggio a 3,45. Il compito più duro, nella due giorni di Champions, tocca indubbiamente al Napoli, di scena al Bernabeu contro il Real Madrid: il debutto in Champions per Mazzarri, dopo il successo in campionato a Bergamo, è in salita, con il «2» pagato quattro volte la posta, mentre la vittoria del Real Madrid parte da 1.80. In mezzo il pareggio a 3,85. Con il Real già agli ottavi, la qualificazione del Napoli agli ottavi è rasoterra (1,02), stessa quota del primo posto degli spagnoli. Il sorpasso in vetta al Gruppo C, invece, su Snai è a 10.

