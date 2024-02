SNAI – Champions League: Lazio, la strada è in salita. A 5,00 l’«1» con il Bayern, la qualificazione è a 6,50

Febbraio 13, 2024

(Adnkronos) – Si aprono gli ottavi di finale e la squadra di Sarri è la prima delle tre italiane a scendere in campo: il «2» dei tedeschi nella gara di andata paga 1,65. Antepost: domina il City, poi Real e proprio il Bayern

Milano, 13 febbraio – Dopo la sosta invernale, torna la Champions League con l’andata degli ottavi di finale. Delle tre italiane rimaste in corsa, la Lazio sarà la prima a scendere in campo, mercoledì sera all’Olimpico contro il Bayern Monaco: un impegno sulla carta proibitivo per la squadra di Sarri, che però gioca per ribaltare anche le quote. Su Snai, la vittoria della Lazio nella gara di andata vale 5,00; seguono il pareggio a 4,00 e il «2» più probabile a 1,65, stessa quota di Over e Goal, mentre Under e No Goal valgono rispettivamente 2,10 e 2,15. Harry Kane a 2,00 è il marcatore più probabile; seguono a 3,00 altri giocatori del Bayern come Zaragoza, Tel, Choupo Moting e Sané; a 3,25 c’è Gnabry, a 3,50 Musiala e Muller; a 4,00, insieme a Coman, ecco il primo giocatore biancoceleste, Ciro Immobile.

Passaggio del turno Anche nelle quote antepost per il passaggio del turno non sembra esserci scampo per la Lazio: ai quarti a 6,50; il Bayern qualificato, invece, vale 1,10. Per quello che riguarda le altre italiane in campo negli ottavi, l’Inter a 1,65 è avanti sull’Atletico Madrid a 2,20, mentre il Napoli a 2,55 insegue il Barcellona a 1,50.

Antepost Per la vittoria finale, infine, dominano i campioni d’Europa in carica del Manchester City a 3,00; seguono Real Madrid e Bayern a 5,50, l’Arsenal a 6,50 e l’Inter prima italiana a 15, in compagnia del Psg. Napoli campione d’Europa a 50, la Lazio parte addirittura a 150. Un’italiana in finale si gioca a 10.