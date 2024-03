SNAI – Champions League: Lazio, serve un’impresa «2» a Monaco a 11, ma il passaggio del turno scende a 2,90

Marzo 4, 2024

(Adnkronos) – Dopo il successo dell’Olimpico nella gara di andata, la squadra di Sarri prova a difendere il gol di vantaggio in casa del Bayern. Ma i tedeschi volano bassi: vittoria nei 90’ a 1,25, qualificazione a 1,40

Milano, 4 marzo – Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, la Lazio va in Germania a caccia di una qualificazione ai quarti di finale di Champions che al momento del sorteggio sembrava impossibile ma che dopo la vittoria dell’andata è diventata qualcosa più di un sogno. In casa del Bayern Monaco, la squadra di Sarri – attardata in campionato – difende un prezioso vantaggio, quello accumulato all’Olimpico grazie al gol su rigore di Ciro Immobile. La stagione complicata in Bundesliga che sta vivendo il Bayern, però, non condiziona le quote Snai, tutte a favore della squadra di Tuchel, favorita nei 90 minuti a 1,25. Se il pareggio, che qualificherebbe la Lazio, sale a 6,25, una vittoria biancoceleste paga addirittura 11 volte la posta. Considerando però la quota antepost per il passaggio del turno, che comprende quindi anche i supplementari o gli eventuali rigori, la Lazio scende a 2,90, con il Bayern comunque saldamente avanti a 1,40. Pochi dubbi, almeno in lavagna, sul fatto che ci saranno almeno tre gol: Over a 1,55, Under a 2,35. Più probabile anche l’esito con almeno una squadra a secco (No Goal a 1,67), con quello opposto a 2,05.

Marcatori Ci sono quasi esclusivamente giocatori del Bayern in cima alla lista dei probabili marcatori: Kane a 1,60, Tel e Choupo Moting a 2,25, Sane e Gnabry a 2,50, Musiala a 2,75, Muller a 3,00. Il match winner dell’andata, Ciro Immobile, parte a 4,50.

Antepost Dopo le gare di andata degli ottavi di finale, resta il Manchester City la squadra più indiziata per alzare il trofeo: il secondo trionfo di fila di Guardiola a 2,75, poi Real Madrid a 5,50, Arsenal a 7,50 e la coppia Inter-Bayern a 9,00. Le altre italiane: Napoli a 50, Lazio a 75.

