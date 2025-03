SNAI – Champions League: l’Inter vuole completare l’opera A 1,35 un’altra vittoria con il Feyenoord

10 Marzo 2025

Dopo lo 0-2 dell’andata, la squadra di Inzaghi difende il doppio vantaggio per volare ai quarti di finale. Lautaro-gol a 2,00, seguono Thuram (2,25), Taremi (2,50) e Arnautovic (2,75) Milano, 10 marzo – Dopo la vittoria da brividi in campionato contro il Monza, l’Inter si rituffa nell’atmosfera della Champions League per la gara di ritorno degli ottavi di finale. A San Siro, martedì sera, arriva il Feyenoord, con i nerazzurri che difendono i due gol di vantaggio dell’andata: risultato, quello ottenuto a Rotterdam, che mette in discesa il discorso qualificazione per i campioni d’Italia. Sulla lavagna Snai, un’altra vittoria paga 1,35, con il pareggio (che sarebbe comunque buono per passare il turno) a 5,25 e il successo nei 90 minuti del Feyenoord a 8,00. Sembra una partita da Over e No Goal nonostante al De Kuip sia uscito l’Under: almeno tre gol complessivi a 1,60, con il No Goal a 1.80. Gli esiti opposti pagano rispettivamente 2,20 (Under) e 1,90 (Goal).

Marcatori Tanti giocatori dell’Inter si candidano a una rete: da Lautaro Martinez (2,00) a Marcus Thuram (2,25), questi ultimi a segno all’andata, fino a Taremi (2,50) e Arnautovic (2,75).

