SNAI – Champions League: martedì l’Inter vola a Lisbona. Vittoria all’andata a 3,45, passaggio del turno a 2,00

(Adnkronos) – I quarti di finale iniziano martedì con l’impegno dei nerazzurri in Portogallo. Padroni di casa favoriti sia nelle previsioni sui primi 90’ del doppio confronto (2,15) che nell’antepost per la qualificazione (1,80)

Milano, 7 aprile 2023 – Con tre squadre italiane tutte dalla stessa parte del tabellone, ci sono quindi tre possibilità su quattro che un club di Serie A giochi la finale di Champions League. La prima a scendere in campo, martedì, sarà l’Inter, ospite del Benfica, avversario duro ma ostacolo non insormontabile sulla strada che in semifinale porterebbe sicuramente a un derby, visto che nella stessa metà del tabellone ci sono Napoli e Milan. Per la gara di andata, in programma a Lisbona, i nerazzurri partono sfavoriti: il segno «2» su Snai si gioca a 3,45, con il pareggio a 3,30 e i portoghesi avanti a 2,15. Sembra una partita da Under (1,65), con l’Over a 2,15, mentre Goal a 1,87 e No Goal a 1,85 si equivalgono. Nell’antepost per il passaggio del turno, l’Inter è sempre dietro, ma di poco: Inzaghi in semifinale a 2,00, col Benfica a 1,80.

Antepost vincente Alla vigilia dei quarti di finale, il Manchester City – impegnato nell’altro quarto di martedì contro il Bayern – è in testa alla lavagna antepost (3,25), seguita proprio dal Bayern e dal Napoli, che ripartono a 4,75. Poi ancora il Real Madrid a 7,50, l’Inter, il Chelsea e il Benfica a 15 e il Milan ultimo a 20. Per quello che riguarda invece la nazione di provenienza della squadra vincitrice, un’italiana in trionfo paga 3,05, dietro solo all’Inghilterra a 2,65. Non sembra esserci partita, infine, nella corsa al titolo di capocannoniere, con Haaland (attualmente a 10 gol) a 1,05, seguito da Vinicius (6 reti) a 8,00. Salah e Mbappé, sul podio della classifica dei bomber, sono già fuori con le rispettive squadre.

