SNAI – Champions League: Milan col Bruges per la prima gioia Fonseca a 1,45, ok anche la Juve con lo Stoccarda

21 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Tre italiane in campo martedì per la terza giornata della fase campionato: il Bologna insegue l’impresa sul campo dell’Aston Villa. Mercoledì tocca ad Atalanta e Inter, favorite contro Celtic e Young Boys

Milano, 21 ottobre – Con la terza giornata in programma tra martedì e mercoledì, la Champions League entra nel vivo. Si parte con Milan-Bruges, partita che per la squadra di Fonseca – reduce dalla vittoria in campionato contro l’Udinese – rappresenta quasi un’ultima spiaggia dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen: le quote Snai sembrano dare ragione ai rossoneri, favoriti a 1,45, con il pareggio a 4,50 e il «2» a 6,75. Un Over e un Under nelle prime due gare per il Milan: per la terza, è avanti il risultato con almeno tre reti (1,60), che si contrappone all’Under a 2,20. Il Goal a 1,75 ha inoltre un’offerta più bassa del No Goal a 2,00. Abraham e Morata a 2,75 sono infine i due maggiori indiziati per un gol a San Siro: seguono Pulisic, Okafor, Leao e Camarda a 3,00.

Juve in casa Dopo il successo di misura sulla Lazio in campionato, la Juventus torna a respirare l’aria della Champions League ospitando lo Stoccarda: bianconeri a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Psv e Lipsia. Un successo che su Snai si gioca a 1,85; se il pareggio paga 3,75, il colpo dei tedeschi (a un punto dopo due partite) vale 4,00. Vlahovic in pole per un gol a 2,00; seguono Demirovic, Undav e lo juventino Yildiz a 3,50. L’altra italiana in campo martedì è il Bologna, atteso dalla trasferta inglese sul campo dell’Aston Villa, che è una delle sette squadre ancora a punteggio pieno: la squadra di Italiano parte in salita, con il «2» a 5,50 e i padroni di casa a 1,57. In mezzo il pareggio a 4,25.

Mercoledì Alle 18.45 di mercoledì tocca all’Atalanta, che al Gewiss Stadium riceve il Celtic: dopo il pareggio con l’Arsenal e la vittoria contro lo Shakhtar, ci sono tutti i presupposti per il primo successo casalingo, in lavagna a 1,42. Alte le quote sia per il pareggio (5,00) che per il «2» degli scozzesi (6,50). L’ultima in ordine di tempo a giocare il suo match sarà l’Inter, tornata dalla vittoria di Roma e pronta a partire di nuovo alla volta della Svizzera: tra le cinque italiane, la squadra di Inzaghi è quella con il pronostico più sbilanciato in suo favore, visto che il «2» paga ‘solo’ 1,35. Improbabili il pari a 5,25 e, ancora di più, la vittoria dello Young Boys a 8,00. Anche l’Over a 1,55 sembra quasi scontato, considerando che gli svizzeri oltre ad aver perso entrambe le loro partite non hanno ancora segnato, con otto gol al passivo in 180’.

