SNAI – Coppa Davis: Italia seconda favorita dietro la Serbia . Trionfo azzurro a 4,00, primo posto nel girone a 1,50

Settembre 12, 2023

(Adnkronos) – A Bologna, senza Sinner e Berrettini, la squadra capitanata da Filippo Volandri affronta Cile, Canada e Svezia e parte in pole position. Nell’antepost vincente guida Djokovic

Milano, 12 settembre 2023 – Bologna si colora d’azzurro per ospitare uno dei quattro gironi di Coppa Davis. L’Italia non si presenta all’appuntamento contro Cile, Canada e Svezia nelle migliori condizioni: Matteo Berrettini si è infortunato alla caviglia, Jannik Sinner ha deciso di rinunciare dopo la sconfitta contro Zverev allo US Open, le polemiche per l’esclusione di Fabio Fognini. Gli Azzurri capitanati da Filippo Volandri partono comunque come seconda favorita per la vittoria finale: la vittoria dell’insalatiera, che l’Italia ha conquistato solo nel 1976, su Snai si gioca a 4,00, stessa quota della Spagna. Soltanto la Serbia, che potrà contare su Novak Djokovic fresco vincitore dello US Open (24° Slam in carriera), è avanti a 3,50. Ai piedi del podio, gli Stati Uniti a 7,50, Gran Bretagna e Australia a 12.

Girone L’esordio dell’Italia alla Unipol Arena di Bologna è contro il Canada (match in programma mercoledì): il primato nel girone vale 1,50, con il Cile a 4,00, il Canada a 6,00 e la Svezia a 15. Accedono alle finali di Malaga le prime due di ciascun girone: gli altri si giocano a Manchester, Spalato e Valencia.

