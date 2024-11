SNAI – Coppa Davis: l’Italia punta al bis. Azzurri favoriti: un altro trionfo a 2,50, poi la Spagna a 3,00

18 Novembre 2024

(Adnkronos) – Dopo il successo del 2023, la squadra di Filippo Volandri – trascinata da un Sinner in stato di grazia – vuole conquistare di nuovo l’insalatiera: dietro ci sono Alcaraz e Nadal al passo d’addio, terzi gli Stati Uniti

Milano, 18 novembre – Sono giorni magici per il tennis italiano. Dopo la vittoria nelle Atp Finals di Torino di Jannik Sinner, l’attenzione si sposta su Malaga, dove l’Italia punta a uno storico bis in Coppa Davis dopo aver riconquistato lo scorso anno un’insalatiera che mancava da 47 anni. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Andrea Vavassori: questi gli uomini scelti da Filippo Volandri per ripetere l’impresa.

Un’impresa che, sulla lavagna Snai, è più che possibile: l’Italia guida infatti il tabellone antepost a 2,50, seguita dalla Spagna (che schiererà Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, al passo d’addio dopo una carriera leggendaria) a 3,00 e dagli Stati Uniti di Taylor Fritz (battuto in finale a Torino proprio da Sinner) a 5,50. Più attardate l’Australia (finalista lo scorso anno) a 7,50, il Canada a 9,00, la Germania a 10, mentre l’Argentina avversaria dell’Italia nei quarti di finale in programma giovedì paga 25 volte la posta. Chiude l’elenco l’Olanda a 40.

