SNAI – Coppa Italia: il derby di Genova accende i sedicesimi Gilardino avanti a 1,90. Napoli ok a 1,25, Torino a 1,70

23 Settembre 2024

(Adnkronos) – Tra martedì e mercoledì in campo otto squadre di A e otto di B. Si comincia con Lecce-Sassuolo e Cagliari-Cremonese, l’Empoli ospite della capolista del campionato

Milano, 23 settembre 2024 – Otto squadre di A, otto di B. Tra martedì e giovedì si giocano i sedicesimi di finale di Coppa Italia, con diverse sfide interessanti. Spicca, mercoledì alle 21, il derby tra Genoa e Sampdoria, con i rossoblù in A e i blucerchiati reduci da un difficile inizio di stagione in B, coinciso con l’esonero di Pirlo sostituito da Andrea Sottil. Le quote Snai, come per tutte le partite, sono dalla parte delle squadre di A: il segno «1» (fa fede il risultato dei 90 minuti) si gioca a 1,90, con il pareggio che manderebbe la partita ai supplementari a 3,30 e la vittoria della Samp a 3,90. L’altro big match è quello tra Napoli e Palermo, con la squadra di Conte che nel turno precedente ha avuto bisogno dei rigori per eliminare il Modena: stavolta la lavagna sembra tutta in discesa per il Napoli, avanti a 1,25. Seguono il pari a 5,75 e il colpo dei rosanero di Dionisi a 9,00.

Toro di slancio Martedì sera in campo anche la capolista del campionato di Serie A: un Torino che sta sorprendendo tutti e che riceve l’Empoli nell’unica partita che vedrà di fronte due formazioni della massima serie. Tabellone tutto granata: «1» a 1,70 «X» a 3,50 e «2» a 4,75, in una giornata in cui il Lecce a 1,95 e il Cagliari a 1,85 partono favorite su Sassuolo (3,70) e Cremonese (4,00) nelle gare delle 16 e delle 18.30.

Le altre partite Mercoledì alle 16 in campo la prima della classe in Serie B, il Pisa di Pippo Inzaghi, che attende il Cesena: toscani agli ottavi entro i 90 minuti a 2,10. Alle 18 Udinese-Salernitana con il riscatto friulano dopo il pesante ko dell’Olimpico contro la Roma a 1,50. Giovedì alle 18.30, infine, derby lombardo tra Monza e Brescia, con Nesta in pole position a 1,80.

Antepost Duello tra Inter e Juventus nelle quote antepost per la vittoria finale: sia i bianconeri che i nerazzurri sono offerti a una quota di 3,50, seguiti da Atalanta e Napoli a 5,50 e dal Milan a 7,50. Poi la Roma a 15 e la coppia Fiorentina-Lazio a 25.

