SNAI – Coppa Italia: il primo Napoli di Conte parte in discesa Tra le squadre di A rischiano Venezia e Como

8 Agosto 2024

(Adnkronos) – Sabato sera l’ex Ct della Nazionale debutta sulla panchina azzurra: al Maradona, segno «1» a 1,15 e poche speranze per il Modena (13). Venerdì aprono Udinese, Genoa e Monza, tutte avanti nelle previsioni contro Avellino, Reggiana e Sudtirol

Milano, 8 agosto – Si riparte. A una settimana dall’inizio del campionato, molte delle squadre protagoniste della Serie A fanno le prove generali nei 32esimi di Coppa Italia. Dopo le delusioni della passata stagione, il Napoli è “costretto” al debutto prima delle teste di serie, ma al ‘Maradona’ ci sarà il pienone per l’esordio di Antonio Conte sulla panchina azzurra. L’avversario, il Modena, non sembra spaventare, con le quote Snai tutte dalla parte del Napoli, favorito nei 90 minuti regolamentari a 1,15. Se il pareggio paga 7,25 volte la posta, il colpo degli emiliani – comunque rinforzati dal mercato – si trova a 13. Lavagna sbilanciatissima anche quella per il match di domenica sera tra Torino e Cosenza: i granata, quest’anno affidati a Vanoli, partono a 1,28, con i calabresi a 8,50.

Venerdì Tra le squadre di Serie A, le prime a scendere in campo nel lungo weekend al via venerdì e che si chiuderà lunedì saranno Udinese, Genoa e Monza. I friulani partono a 1,16 contro l’Avellino; offerta simile per Gilardino contro la Reggiana (1,32) e per un altro campione del mondo come Alessandro Nesta, che debutta contro il Sudtirol sulla panchina brianzola e ha una quota di 1,48.

Esordio a rischio Una delle partite più interessanti tra le 16 in calendario è sicuramente quella tra Sampdoria e Como, con i blucerchiati che partono in pole position per la promozione in Serie A e il Como neopromosso che non nasconde le sue ambizioni nel massimo campionato. Nei 90 minuti, Fabregas è avanti a 2,20, ma occhio all’«1» a 3,15 e al pareggio a distanza ravvicinata (3,20). Gioca in trasferta la sua ‘prima’ stagionale anche un’altra squadra neopromossa, il Venezia, ospite del Brescia: anche in questo caso, quote a favore del club di categoria superiore (arancioneroverdi a 2,40), ma il Brescia a 2,90 ha tutto il diritto di sperare nella sorpresa. La terza e ultima neopromossa, il Parma, riceve infine il Palermo: gialloblù a 1,85, rosanero a 4,00, in mezzo il pareggio a 3,40.

Antepost Le grandi esordiranno nei turni successivi: l’Inter a 3,50 è la favorita per alzare il trofeo, seguita dalla Juventus a 5,00, dall’Atalanta a 6,00 e dal Milan a 7,50. Poi Napoli a 8,50, Roma a 12, Fiorentina a 15 e la coppia Lazio-Bologna a 20.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434