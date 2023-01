SNAI – Coppa Italia: Inter-Atalanta apre i quarti di finale. Inzaghi in pole a 1,95. Avanti anche Fiorentina, Roma e Juve

Gennaio 30, 2023

(Adnkronos) – Tra martedì e giovedì si decidono le quattro semifinaliste: il match dello Stadium tra i bianconeri e la Lazio è quello più equilibrato nelle quote, giallorossi a 1,40 sulla Cremonese e favoriti a 3,75 per la vittoria finale

Milano, 30 gennaio 2023 – Il cerchio si stringe. Sono rimaste in otto e alla fine del turno saranno in quattro a giocarsi la vittoria della Coppa Italia. Tra martedì e giovedì sono in programma i quarti di finale, orfani del Napoli e del Milan, fuori negli ottavi per mano di Cremonese e Torino. Le prime due squadre a scendere in campo, a San Siro, saranno Inter e Atalanta: gli uomini di Inzaghi sono reduci dal successo di Cremona, quelli di Gasperini dal 2-0 sulla Sampdoria. Le quote Snai, riferite ai 90 minuti, sembrano dare ragione all’Inter, il cui successo vale 1,95; se per il pareggio si sale a 3,55, il «2» dell’Atalanta già nei tempi regolamentari schizza a 4,00, in una partita da Over (1,67) e Goal (1,55) rispetto all’Under e al No Goal, quotati 2,10 e 2,30. Nella giocata relativa al passaggio del turno, che comprende invece supplementari ed eventuali rigori, l’Inter parte a 1,45, con l’Atalanta a 2,75.

Mercoledì a tinte giallorosse – Nel primo giorno di febbraio, doppio appuntamento con Fiorentina-Torino alle 18 e Roma-Cremonese alle 21. I viola, nello stesso quarto di tabellone del Milan, hanno l’occasione di poter giocare nuovamente in casa, visto il ranking favorevole rispetto ai granata. Ecco perché l’«1» a 2,05 è il segno più probabile, seguito dal pareggio nei 90’ a 3,35 e al «2» a 3,80. La partita che nelle previsioni sembra più sbilanciata è quella di mercoledì sera tra Roma e Cremonese: un’altra impresa dei grigiorossi di Ballardini, dopo quella di Napoli, è a 7,50, con la squadra di Mourinho a 1,40 e il pari a 4,75. La vincente di Roma-Cremonese affronterà in semifinale la vincente di Fiorentina-Torino, con Inter, Atalanta, Juventus e Lazio nella parte opposta del tabellone: motivo, questo, che ha spinto Snai a posizionare la Roma in testa alla lavagna antepost, a 3,75, con l’Inter a 4,00, la Juventus a 5,50 e l’Atalanta a 8,00.

Giovedì tocca a Juventus e Lazio – A chiudere i quarti di finale sarà il match di giovedì tra Juventus e Lazio. I bianconeri hanno vissuto una domenica amara, perdendo allo Stadium contro il Monza, mentre i biancocelesti dopo il poker al Milan non sono andati oltre l’1-1 contro la Fiorentina. Le quote Snai danno comunque ragione ad Allegri, in pole a 2,10; il pari ha la stessa quota di quello del Franchi (3,35), con il colpo biancoceleste a 3,60.

