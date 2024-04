SNAI – Coppa Italia: Lazio e Atalanta a caccia della rimonta. Le quote premiano Gasperini: «1» a 1,87, Allegri ancora avanti

22 Aprile 2024

(Adnkronos) – Tra martedì e mercoledì il ritorno delle semifinali. Si parte all’Olimpico con i biancocelesti che devono recuperare due gol di svantaggio: vittoria nei 90’ a 2,95. Fiorentina da trasferta a 3,90

Milano, 22 aprile 2024 – Lazio e Atalanta per la rimonta, Juventus e Fiorentina per difendere il vantaggio dell’andata. Tra martedì e mercoledì si gioca il secondo atto delle semifinali di Coppa Italia, con i biancocelesti che all’Olimpico devono recuperare due gol di margine ai bianconeri. Le quote Snai non sono però con la squadra di Tudor: guida infatti Allegri a 2,50, con l’«1» (riferito, come sempre nei doppi confronti, ai 90 minuti regolamentari) a 2,95 e il pareggio a 3,20. Secondo i bookmaker, si prevede una partita da Under (come accaduto all’andata), quotato 1,60; l’Over, invece, parte a 2,25. Più equilibrato il confronto tra Goal a 1,90 e No Goal a 1,80. Vlahovic, già a segno all’andata, è il marcatore più probabile a 3,00; seguono Immobile e Castellanos a 3,50 come Milik, con Chiesa (anche lui in gol allo Stadium) a 4,00. Nell’antepost per il passaggio del turno, invece, sembra tutto in discesa per la Juventus, in finale a 1,07. La rimonta della Lazio (che deve vincere con tre gol di scarto) paga 8 volte la posta.

Tre fronti Ancora impegnate anche nelle rispettive competizioni europee, Atalanta e Fiorentina si affrontano anche nel ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia. Si riparte dall’1-0 del Franchi, ma la lavagna è a favore di Gasperini. La quota per il successo nei tempi regolamentari dei nerazzurri è di 1,87: il «2» è al doppio (3,90), con il pareggio – comunque utile a Italiano per andare in finale per il secondo anno consecutivo – a 3,80. A differenza di Lazio-Juve, quello del Gewiss Stadium sembra un match da Over (1,70), con il risultato da massimo due reti a 2,00. Ancor più larga la forbice tra Goal (1,63) e No Goal (2,15). Nell’antepost per il passaggio del turno, però, la Fiorentina è avanti in virtù della vittoria dell’andata: viola a 1,65, Atalanta a 2,20. Infine l’antepost per chi alzerà la Coppa il 15 maggio: domina la Juve a 1,75, poi Fiorentina e Atalanta alla stessa quota (4,25) e la Lazio precipitata a 15.

