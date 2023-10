SNAI – Coppa Italia: mezza Serie A in campo in settimana, A 1,75 il primo successo di Inzaghi con la Salernitana

Ottobre 30, 2023

(Adnkronos) – Tra martedì e giovedì in programma i sedicesimi, con impegnate dieci squadre del massimo campionato. Domina il fattore campo, Udinese-Cagliari la sfida con le quote più in equilibrio

Milano, 30 ottobre 2023 – Aspettando l’esordio delle big, previsto per dicembre, la Coppa Italia entra nel vivo: tra martedì e giovedì si giocano i sedicesimi di finale, che vedono impegnate dieci squadre di Serie A. Dopo Cremonese-Cittadella (martedì alle 15), la Salernitana sarà la prima, con Pippo Inzaghi che dopo la sconfitta di Marassi contro il Genoa affronta all’Arechi l’altra squadra di Genova, la Sampdoria. Le quote Snai, che va ricordato sono riferite sempre ai 90 minuti regolamentari, sono dalla parte dei granata: segno «1» a 1,75 (sarebbe la prima vittoria per Inzaghi dopo l’arrivo a Salerno), con il pareggio a 3,75 e la vittoria della Samp – guidata da un altro campione del mondo del 2006 come Andrea Pirlo ma in grande difficoltà in Serie B – a 4,50. Quote praticamente identiche per la prima sfida in ordine di tempo tra club di A, quella di martedì alle 21 tra Bologna e Verona: unica differenza, il segno «X» che per il match del Dall’Ara paga 3,80.

Le altre sfide Il fattore campo domina, considerando che in casa giocheranno squadre con il numero di ingresso in tabellone più alto: motivo, questo, per cui Genoa (1,48) e Lecce (1,73) sono avanti sulla Reggiana (6,75) e sul Parma, che domina in Serie B ma in Coppa Italia è offerto a 4,75. Mercoledì sera, altra partita tutta di Serie A tra l’Udinese che ha da poco cambiato allenatore (con Cioffi al posto di Sottil) e il Cagliari di Ranieri che arriva dalla clamorosa rimonta contro il Frosinone. Friulani a 2,00, sardi a 3,85: è questa la sfida con le quote più in equilibrio. Giovedì, infatti, partono avanti sia il Sassuolo (1,60) sullo Spezia che il Torino (1,87) sul Frosinone.

Antepost Grande bagarre nelle antepost per la squadra che a maggio alzerà il trofeo. Al momento, senza essere mai scese in campo, guidano Juventus, Inter e Napoli a 4,50; poi il Milan a 5,50 e la Roma a 8,00.

