SNAI – Europa e Conference League: Roma, a 3,70 un «2»…Real. Juventus avanti, Fiorentina facile, rimonta Lazio a 2,50

Marzo 15, 2023

(Adnkronos) – Giovedì sera il ritorno degli ottavi di finale. I giallorossi in Spagna per confermare la vittoria dell’andata: baschi in pole nei 90’ a 2,15, ma Mourinho ai quarti crolla a 1,15. Favoriti i bianconeri a Friburgo e i viola col Sivasspor, a Sarri serve un’impresa

Milano, 15 marzo 2023 – Il calcio italiano sogna un’altra grande notte. Giovedì tornano in campo Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina nel ritorno degli ottavi di finale di Europa e Conference League, con l’obiettivo dicentrale un en plein che sembra ancora alla portata nonostante la sconfitta della Lazio in casa contro l’AZ Alkmaar. In Europa League, sia Allegri che Mourinho ripartono dal vantaggio accumulato nelle due gare casalinghe. La Juventus, sul campo del Friburgo, difenderà il gol di Di Maria e parte avanti sulla lavagna Snai anche nelle quote riferite soltanto ai 90’: il «2» paga 2,40, con il pareggio e il segno «1» entrambi piazzati a 3,15. Bianconeri ovviamente favoriti anche nell’antepost per il passaggio del turno, a 1,25 contro il 4,00 per la qualificazione dei tedeschi che – in questa scommessa – può arrivare anche tramite i supplementari o i rigori. La Roma, invece, dopo la brutta sconfitta in casa contro il Sassuolo vola a San Sebastian per affrontare la Real Sociedad. Nei tempi regolamentari, gli spagnoli sono avanti nelle previsioni: il segno «1» paga 2,15, con pareggio e vittoria della Roma rispettivamente a 3,20 e 3,70. Giallorossi però in pole per la qualificazione, a 1,15; la rimonta della squadra di Alguacil è schizzata a 5,50.

Conference League – Nell’altra competizione del giovedì, la Lazio è quella chiamata al compito più difficile: dopo il ko dell’Olimpico contro l’AZ Alkmaar, la squadra di Sarri deve vincere con due gol di scarto per andare direttamente ai quarti. Per il risultato dei tempi regolamentari, comunque, c’è fiducia nella rimonta biancoceleste, a 2,50; seguono l’«1» a 2,85 e il pareggio – che qualificherebbe l’AZ – a 3,35. Il risultato dell’andata ha ovviamente influito sulle quote antepost per il passaggio del turno: quello della Lazio è schizzato a 3,00, quello dell’AZ è crollato a 1,40. La Fiorentina, invece, è in Turchia ad affrontare il Sivasspor già sconfitto all’andata grazie a una rete di Barak: un’altra vittoria su Snai è offerta a 1,63, con il pareggio – anche questo buono per passare il turno – a 4,00 e l’«1» a 5,25. Pochi dubbi, invece, sulla squadra che staccherà il biglietto per il turno successivo: i viola di Italiano sono a 1,10, i turchi a 7,00.

