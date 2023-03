SNAI – Europa e Conference League: tocca a Roma, Juve e Viola. Le tre italiane favorite per la qualificazione ai quarti

Marzo 8, 2023

(Adnkronos) – Giovedì sera l’andata degli ottavi di finale, aperti dalla sconfitta in casa della Lazio contro l’AZ. Mourinho, Allegri e Italiano in casa: l’«1» della Fiorentina a 1,30 ha la quota più bassa, il 2,10 dei giallorossi quella più alta

Milano, 8 marzo 2023 – Dopo la sconfitta della Lazio all’Olimpico contro l’AZ Alkmaar, giovedì tocca alle altre tre squadre italiane rimaste in corsa tra Europa League e Conference League. Roma, Juventus e Fiorentina giocheranno tutte in casa l’andata degli ottavi di finale: l’impegno più difficile, almeno nelle quote Snai, è quello dei giallorossi, che all’Olimpico ricevono la Real Sociedad. Per i primi 90 minuti del doppio confronto c’è comunque fiducia nella Roma, avanti nelle previsioni a 2,10, seguita dal pareggio a 3,10 e dal «2» a 3,70. In lavagna, l’Under a 1,47 è nettamente avanti all’Over a 2,50, così come il No Goal a 1,67 prevale sul Goal a 2,10. La Juventus, invece, allo Stadium ospita il Friburgo, squadra tedesca in cui gioca l’azzurro Vincenzo Grifo. Anche in questo caso, la squadra italiana è avanti nelle quote: «1» a 1,65, «X» a 3,75, «2» a 5,50. Nell’antepost per il passaggio del turno, i bianconeri a 1,45 sono in vantaggio sul Friburgo a 2,75, mentre tra Roma e Real Sociedad c’è equilibrio, con i baschi che – potendo contare anche sulla gara di ritorno da giocare in casa – partono con una punta di vantaggio, a 1,95 contro l’1,85 della Roma. Nell’antepost per la vittoria finale, invece, il Manchester United guida il tabellone a 3,50; alle spalle dei Red Devils, l’Arsenal a 4,00 e la Juventus a 7,50, mentre la Roma attualmente è a 15.

Conference League – La Lazio, tra una settimana, sarà chiamata all’impresa in Olanda; la Fiorentina, invece, al Franchi riceve i turchi del Sivasspor. In quota, la squadra di Italiano è in pole position, con l’«1» nei primi 90 minuti della doppia sfida a 1,30; per il pareggio si sale a 5,25, mentre il «2» è addirittura a 9,75. Per i bookmaker non ci sono dubbi sulla squadra che accederà ai quarti di finale: la Fiorentina avanti a 1,25, il Sivasspor a 4,00. A guidare la lavagna antepost per la vincitrice della competizione, sempre la coppia Villarreal-West Ham a 4,50, poi la Lazio a 6,00 nonostante il ko di martedì e la Fiorentina a 7,50.

