SNAI – Europa League: Atalanta per l’impresa: coppa a 2,75. Il trionfo di Gasp nei 90’ sale a 4,00, Leverkusen avanti a 1,85

21 Maggio 2024

(Adnkronos) – Mercoledì a Dublino si gioca l’atto decisivo della competizione: i tedeschi, che hanno già vinto la Bundesliga, non hanno mai perso in stagione. A 3,80 il segno «X» che manderebbe le squadre ai supplementari

Milano, 21 maggio – L’Atalanta vuole entrare nella storia. E la porta è quella di Dublino, dove mercoledì sera si gioca la finale di Europa League contro un Bayer Leverkusen che ha eliminato la Roma in semifinale e che deve ancora perdere una partita in tutta la stagione. Le quote Snai sono inevitabilmente dalla parte della squadra di Xabi Alonso, favorita già nei 90 minuti regolamentari a 1,85. Se il pareggio, che porterebbe le due finaliste ai tempi supplementari, paga 3,80, il trionfo dell’Atalanta già al 90’ vale quattro volte la posta. Bayer avanti anche in caso di epilogo oltre il 90’: la vittoria ai supplementari vale 8,75 contro i 14 dell’Atalanta, quella ai rigori 11 contro i 12 dei nerazzurri. Sostanziale equilibrio, invece, tra l’Under a 1,90 e l’Over a 1,80, con il Goal a 1,70 che parte invece in vantaggio sul No Goal a 2,05.

Marcatori Ci sono tre giocatori del Bayer Leverkusen in testa alla lavagna dei possibili marcatori della finale: guida Boniface a 2,50, seguito da Borja Iglesias e Schick a 3,00, con Scamacca primo nerazzurro a 3,50. A 4,00 altri cinque giocatori del Bayer: Hofmann, Hlozek, Adli, Wirtz e Grimaldo. Lo 0-1 a 7,25 è il risultato più probabile nei tempi regolamentari; seguono l’1-1 a 7,50, l’1-2 a 8,50 e lo 0-2 a 9,75.

Coppa in mano E il Bayer Leverkusen è infine la squadra favorita per alzare la coppa, a 1,45. Il trionfo dell’Atalanta, una settimana dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, vale invece 2,75. Impresa difficile, ma non impossibile.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it