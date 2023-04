SNAI – Europa League: Juve favorita con lo Sporting. La Roma insegue il Feyenoord: «2» di Mourinho a 3,15

Aprile 12, 2023

(Adnkronos) – Giovedì sera l’andata dei quarti di finale, con tre italiane in campo: i bianconeri, allo Stadium, partono a 1,83. In Conference League, Fiorentina in casa del Lech Poznan: viola in pole a 1,75

Milano, 12 aprile 2023 – Tre italiane a caccia di gloria in Europa e Conference League. Giovedì sera si giocano le gare di andata dei quarti di finale, che vedono impegnate Juventus, Roma e Fiorentina. L’unica a disputare i primi 90 minuti in casa è la squadra di Massimiliano Allegri, che allo Stadium riceve lo Sporting: le quote Snai piazzano i bianconeri avanti, con il segno «1» a 1,83. Per il pareggio si sale a 3,45; il colpo dei portoghesi, invece, schizza a 4,75. Almeno nelle previsioni, sembra una gara da Under (1,60) e No Goal (1,73), con i risultati ricchi di reti collocati rispettivamente a 2,20 (Over) e 2,00 (No Goal). Per l’antepost relativa al passaggio del turno non sembrano esserci dubbi sulla qualificazione della Juventus, in semifinale a 1,45. L’approdo della squadra di Amorim al turno successivo, invece, si gioca a 2,75.

Roma a Rotterdam Meno di un anno dopo la finale dell’ultima Conference League, Roma e Feyenoord si ritrovano di fronte, stavolta nei quarti di Europa League. Almeno per i primi 90 minuti del doppio confronto, gli olandesi sono in pole, con l’«1» a 2,40 e gli altri due risultati (pareggio e vittoria della Roma) entrambi a 3,15. Le quote si capovolgono nell’antepost per la qualificazione: Roma avanti a 1,70, Feyenoord a 2,15. Guardando invece alle antepost generali per la squadra vincitrice dell’Europa League, il Manchester United guida la lavagna a 2,50; poi le due italiane, con la Juventus a 5,50 e la Roma a 6,50.

Conference League Nell’altra competizione del giovedì, la Fiorentina – unica italiana rimasta in gara dopo l’eliminazione della Lazio – va in Polonia ad affrontare il Lech Poznan. Un confronto che, almeno nelle quote Snai, sembra totalmente sbilanciato a favore della squadra di Italiano, che parte a 1,75, con il pareggio a 3,70 e l’«1» a 4,75. Ancora più bassa la quota per la qualificazione della Fiorentina, in semifinale a 1,20. Nell’antepost vincente della Conference, i viola sono i secondi favoriti a 3,50, dietro il West Ham a 3,00.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434