SNAI – Europa League: la Lazio inizia da Amburgo A 2,00 il successo con la Dinamo Kiev. In pole anche la Roma

24 Settembre 2024

(Adnkronos) – Due le squadre italiane al via di una competizione rinnovata come la Champions. Un girone unico e otto partite della prima fase: all’Olimpico, giallorossi a 2,05 contro l’Athletic Bilbao

Milano, 24 settembre – Dopo la nuova Champions League, ecco anche la nuova Europa League. Stesso format a girone unico con 36 squadre per la prima fase e due italiane al via, Lazio e Roma. I primi a scendere in campo saranno i biancocelesti, attesi mercoledì dalla trasferta in Germania per affrontare la Dinamo Kiev: non si gioca ovviamente in Ucraina, ma ad Amburgo, con gli uomini di Baroni avanti nelle quote Snai. Il successo della Lazio si gioca a 2,00, con «1» e «X» rispettivamente a 3,60 e 3,40. Almeno nelle previsioni, sembra una partita da Over (1,75), rispetto all’Under a 1,95. Avanti anche il Goal a 1,60 sul No Goal a 2,15, con Castellanos a 2,70 e Dia a 3,10 come marcatori più probabili.

Giovedì la Roma Per questa prima giornata della ‘fase campionato’, il programma sarà diviso tra mercoledì e giovedì, giorno in cui scenderà in campo la Roma che all’Olimpico ospita l’Athletic Bilbao. Dopo la vittoria in campionato contro l’Udinese, Juric punta al bis anche in Europa League, con le quote dalla sua parte, visto che il successo giallorosso paga 2,05 contro il 3,20 per il pareggio e il 3,70 per il colpo dei baschi. A differenza di Dinamo Kiev-Lazio, qui si fa preferire l’Under a 1,70 sull’Over a 2,00. Tanta Roma in testa alla lavagna dei probabili marcatori: ci sono Dovbyk a 2,55, Dybala a 3,40, Shomurodov a Baldanzi a 4,00, Pellegrini a 4,25. I primi giocatori dell’Athletic sono Guruzeta a 4,50 (come Soulé) e Inaki Williams a 4,75. Un gol del fratello Nico, invece, paga 5,50.

Antepost Due squadre inglesi guidano la lavagna antepost: il Tottenham a 5,00 e il Manchester United a 6,00. Roma sul gradino più basso del podio, a 9,00, con la Lazio a 15. Un piazzamento in finale vale invece 5,00 per la Roma e 7,00 per la Lazio.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434