SNAI – Europa League: l’Atalanta per blindare il primo posto «1» con lo Sporting a 2,10. Favorita anche la Roma in Svizzera

(Adnkronos) – La penultima giornata della fase a gironi può essere decisiva per i nerazzurri, che con un pareggio sarebbero sicuri del primato. A 1,80 il successo dei giallorossi in casa del Servette, ok anche la Fiorentina in Conference contro il Genk.

Milano, 29 novembre – La quinta giornata della fase a gironi di Europa League può essere decisiva per l’Atalanta. I nerazzurri, al Gewiss Stadium, ospitano lo Sporting con la possibilità di accontentarsi anche del pareggio, in virtù del successo di Lisbona all’andata. Le quote Snai, comunque, sono tutte dalla parte della squadra di Gasperini, favorita a 2,10. Se il «2» segue a 3,30, il pareggio che farebbe comunque brindare al primo posto all’Atalanta (che, quindi, salterebbe il playoff con le terze dei gironi di Champions e tornerebbe in campo direttamente negli ottavi) paga 3,60. A Bergamo si prevede una partita spumeggiante, con l’Over a 1,67 e il Goal a 1,57; gli esiti contrari si trovano rispettivamente a 2,05 (Under) e 2,25 (No Goal). A testimonianza di come il discorso primo posto sia quasi chiuso, la quota per il primato dell’Atalanta (1,08) è nettamente più bassa di quella dello Sporting, bancato a 6,50.

Roma in Svizzera La sconfitta nell’ultimo turno in casa dello Slavia Praga ha complicato invece la corsa al primo posto della Roma, che ora si trova costretta a fare sei punti migliorando la differenza reti o sperare che i cechi non facciano bottino pieno nelle ultime due partite. I giallorossi volano in Svizzera sul campo del Servette e, almeno per i 90 minuti di Ginevra, in quota non sembrano esserci ostacoli per Mourinho, avanti a 1,80. La «X» sale a 3,80, con la vittoria dei padroni di casa che paga invece quattro volte la posta. Anche in questo caso, Over a 1,70 e Goal a 1,65 preferiti all’Under a 2,00 e al No Goal a 2,15. Roma che si mantiene comunque avanti nella quota antepost per il primo posto nel girone, a 1,80, contro l’1,90 dello Slavia.

Conference Al Franchi, partita fondamentale per la Fiorentina, che in Conference League riceve i belgi del Genk. Vincere permetterebbe ai viola di garantirsi il passaggio del turno, con la possibilità poi di andarsi a giocare il primo posto nell’ultima giornata in Ungheria, sul campo del Ferencvaros. Segno «1» a 1,53: il pareggio e la vittoria del Genk pagano rispettivamente 4,25 e 5,25.

