SNAI – Europa League: Roma, colpo a Praga a 2,50 Atalanta a bassa quota, ok anche la Fiorentina in Conference

Novembre 8, 2023

(Adnkronos) – Giallorossi in casa dello Slavia per blindare il primo posto nel girone: il successo dei cechi a 2,95, pareggio a 3,15. Gasperini e Italiano rispettivamente a 1,27 e 1,25 contro Sturm Graz e Cucaricki

Milano, 8 novembre – Aspettando il derby di domenica contro la Lazio, la Roma vuole blindare il primo posto nel girone di Europa League. In casa dello Slavia Praga, i giallorossi in caso di successo sarebbero sicuri di non dover passare per il fastidioso playoff contro le terze di Champions, e ripartirebbero direttamente dagli ottavi di finale. Le quote Snai sono dalla parte della squadra di Mourinho: il «2» si gioca a 2,50, anche se lo Slavia – già battuto all’Olimpico – può essere avversario temibile. Segno «1» a 2,95, «X» a 3,15. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Under (1,65, con l’Over a 2,10); meno distanti, invece, Goal a 1,80 e No Goal a 1,90. Praticamente ingiocabile, infine, la quota per il primo posto della Roma, fissata ormai a 1,10 con lo Slavia a 6,50.

Atalanta in discesa Se la Roma, tra le tre italiane impegnate giovedì sera, è quella con l’impegno sulla carta più insidioso, l’Atalanta al Gewiss Stadium riceve lo Sturm Graz in una sfida che potrebbe lanciare gli uomini di Gasperini verso un primo posto a cui ambiscono, oltre agli austriaci, anche i portoghesi dello Sporting. Quella di Bergamo, però, sembra una partita senza storia: segno «1» a 1,27, con il pareggio e la vittoria dello Sturm Graz rispettivamente a 6,00 e 10. Anche nel pronostico sul numero di gol, priorità all’Over a 1,55 rispetto all’Under a 2,35; No Goal a 1,70 con una quota più bassa rispetto al Goal a 2,00.

Fiorentina facile In Conference League, la Fiorentina va in Serbia per affrontare il Cucaricki in un girone che vede i viola al comando dopo tre giornate ma con gli stessi punti (cinque) di Genk e Ferencvaros. In attesa degli scontri diretti che decideranno la squadra qualificata agli ottavi e quella che affronterà nel playoff le terze di Europa League, la quota per il successo degli uomini di Italiano è bassa e, su Snai, vale 1,25. Staccatissimi il pareggio (5,75) e l’«1» addirittura a 9,75. Il primo posto della Fiorentina ora si trova a 1,45; seguono ungheresi e belgi a 5,00.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434