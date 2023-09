SNAI – Europa League: Roma e Atalanta in discesa Giallorossi a 1,45 con lo Sheriff, nerazzurri a 1,23 col Rakow

Settembre 20, 2023

(Milano, 18 settembre 2023) – La squadra di Mourinho, finalista nella passata edizione, riparte da Tiraspol; quella di Gasperini ospita i polacchi. Nell’antepost dominano le inglesi: prima il Liverpool, poi il Brighton. Conference: Fiorentina a 2,20 col Genk

Milano, 18 settembre 2023 – Beffata lo scorso anno a Budapest dal Siviglia in finale, la Roma riprende la sua corsa in Europa League da Tiraspol. I giallorossi iniziano il loro cammino dallo Sheriff, con le quote Snai che vedono la squadra di José Mourinho nettamente in vantaggio. Il segno «2» si gioca a 1,45, con il pareggio a 4,00 e la vittoria dello Sheriff addirittura a 7,00. Al netto delle possibili scelte di formazione dell’allenatore portoghese, l’Under è l’esito più probabile a 1,75 rispetto all’Over a 1,95, mentre il No Goal a 1,65 si fa preferire al Goal a 2,15. Lukaku e Dybala, entrambi a segno domenica contro l’Empoli, sono infine in testa alla lavagna dei possibili marcatori, a 2,25, con Belotti dietro a 2,75. Roma che è la principale indiziata per chiudere il girone al primo posto, a 1,25, seguita dallo Slavia Praga a 6,00, dal Servette a 13 e dallo Sheriff a 17.

Atalanta L’altra italiana in campo in Europa League è l’Atalanta, che al Gewiss Stadium ospita i polacchi del Rakow. Lavagna ancora più sbilanciata di quella della Roma, con gli uomini di Gasperini a 1,23: se il pareggio paga 6,25, il «2» vola a 12. Nettamente avanti l’Over a 1,55 sull’Under a 2,30, così come è probabile che il No Goal sia l’esito in uscita (1,60, contro il 2,15 del Goal). Anche l’Atalanta è favorita per vincere il suo girone, a 2,00; subito dietro lo Sporting a 2,30, poi Sturm Graz a 9,00 e Rakow a 13.

Conference Dopo la finale persa lo scorso anno contro il West Ham, torna a giocare la Conference anche la Fiorentina, che dopo essere stata ammessa per l’esclusione della Juventus ha superato il playoff contro il Rapid Vienna. Esordio non semplice per i viola, sul campo dei belgi del Genk: «2» comunque avanti a 2,20, contro il 2,90 per l’«1» e il 3,45 per il pareggio.

Antepost Le quote per la squadra che vincerà l’Europa League parlano inglese: domina il Liverpool a 5,00, poi il Brighton a 12, seguono Villarreal e Roma a 15, con l’Atalanta più dietro a 20. In Conference, invece, la Fiorentina a 7,50 è subito dietro l’Aston Villa, che guida a 5,00.

