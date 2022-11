SNAI – Europa League: Roma favorita col Ludogorets. Lazio, in Olanda è dura: la vittoria biancoceleste a 3,05

Novembre 2, 2022

(Adnkronos) – Le due romane si giocano la qualificazione al turno successivo: sembra più alla portata la missione della squadra di Mourinho, con l’«1» all’Olimpico contro i bulgari a 1,28. Sarri in casa del Feyenoord parte dalla prima posizione nel girone. Fiorentina in Lettonia sperando negli Hearts per chiudere prima

Milano, 2 novembre 2022 – Per Roma e Lazio è il momento della verità. L’ultima giornata di Europa League è decisiva per la qualificazione delle due romane al prossimo turno. Più agevole, almeno sulla carta, il compito della squadra di José Mourinho: i giallorossi sono attualmente al terzo posto, ma basta una vittoria contro i bulgari del Ludogorets ospiti all’Olimpico per prendersi un posto negli spareggi contro le terze di Champions. Sulla lavagna Snai, un’ipotesi a bassa quota (1,28), contrapposta al 5,50 per il pareggio e al 9,25 per il successo del Ludogorets. Equilibrio tra Under (1,80) e Over (1,87), mentre il Goal a 1,75 sembra più probabile del No Goal a 2,00. Nella lavagna per i possibili marcatori, guidata da Abraham a 1,75 e da Belotti a 2, trova posto a 4 anche il giovane Volpato, protagonista della vittoria in campionato a Verona.

Lazio in Olanda – Più complicata la missione della Lazio che, pur partendo dal primo posto nel girone a 90 minuti dalla fine, va a Rotterdam sul campo del Feyenoord consapevole che non sarà affatto facile tornare con la qualificazione. Basta il pareggio per chiudere almeno al secondo posto («X» a 3,60) mentre una vittoria che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di Europa League senza passare per gli spareggi con le terze di Champions scende a 3,05. La sconfitta che potrebbe costare l’eliminazione (ma il risultato andrebbe incrociato con quello dell’altra sfida del girone tra Midtjylland e Sturm Graz) vale infine 2,05. Visti i tanti risultati ricchi di gol ottenuti dalla squadra di Sarri nelle prime cinque partite del girone (quattro Over e altrettanti Goal), l’esito con almeno tre reti segnate si gioca a 1,65 e quello con entrambe le squadre in rete a 1,55. Under e No Goal “rispondono” a 2,10 e 2,30.

Conference League – Nel pomeriggio di giovedì (16.30), la prima italiana a scendere in campo sarà la Fiorentina in Conference League. Archiviato il discorso qualificazione con il successo contro l’Istanbul Basaksehir, resta da definire la posizione dei viola, che devono battere il Rigas e sperare che i turchi non facciano lo stesso contro gli Hearts (ipotesi difficile, visto che gli scozzesi sono già eliminati). Il «2» della squadra di Vincenzo Italiano in Lettonia vola basso, a 1,32, con il pareggio a 5,00 (all’andata finì 1-1) e l’«1» a 8,25.

