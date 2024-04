SNAI – Europa League: Roma-Milan, Pioli insegue la rimonta «2» a 2,45, ma per la qualificazione è avanti De Rossi

17 Aprile 2024

Milano, 17 aprile – Dopo lo 0-1 dell’andata, la Roma vuole difendere il vantaggio nel derby italiano dei quarti di finale di Europa League. Il colpo di testa di Mancini dà a De Rossi la possibilità di passare il turno anche con un pareggio, ma le quote Snai almeno per i 90 minuti dell’Olimpico sono dalla parte del Milan, favorito a 2,45. Se il segno «X» vale 3,35, un’altra vittoria della Roma paga 2,85. La forbice, però, si allarga per quello che riguarda l’antepost legata alla qualificazione, e che comprende anche supplementari e rigori: Roma avanti a 1,35, con il Milan a 3,25. Equilibrio totale tra Under (1,85) e Over (1.87), con il Goal a 1,67 che si fa preferire al No Goal a 2,10. Lukaku e Giroud sono i marcatori più probabili, entrambi a 3,00; seguono Abraham e Dybala a 3,50 e la coppia Jovic-Leao a 3,75.

Atalanta in discesa Dopo la straordinaria impresa di Liverpool, l’Atalanta deve difendere tre gol di vantaggio contro il Liverpool, in un quarto di finale tutto sbilanciato dalla parte di Gasperini. Isolando però le quote per la gara di ritorno, i Reds sono ancora favoriti a 1,65; «1» e «X» sono a distanza ravvicinata, rispettivamente a 4,25 e 4,50, con l’Over a 1,37 nettamente più probabile dell’Over a 2,85. Si prevede un match (considerando solo i tempi regolamentari) con entrambe le squadre a segno: Goal a 1,40, No Goal a 2,75. Rasoterra la quota Snai per la qualificazione dell’Atalanta, 1,16, con il Liverpool (che ha bisogno di vincere con quattro gol di scarto) a 5,25. Il colpo ad Anfield ha permesso alla Dea di scalare la lavagna antepost per la squadra che alzerà il trofeo: guida sempre il Bayer Leverkusen fresco campione di Germania a 2,25, sul podio ci sono sia l’Atalanta a 5,50 che la Roma a 7,50, con il Milan scivolato a 12.

Conference League Non solo l’Europa League. In Conference, la Fiorentina dopo il pareggio senza reti in casa del Viktoria Plzen punta a blindare la qualificazione alla semifinale. Le quote sorridono a Italiano, favorito per la gara di ritorno a 1,37, contro l’offerta di 4,50 che accompagna il pareggio (e che quindi porterebbe le squadre ai supplementari) e l’8,75 legato al «2». Stesse probabilità per Under e Over (1,85), con il No Goal offerto a 1,60 e il Goal a 2,20. Pochi dubbi anche sulla qualificazione della Fiorentina a 1,18; Viktoria molto distante a 5,00. Anche dopo le gare di andata dei quarti, l’Aston Villa resta la favorita per la vittoria finale, seguita proprio dai viola a 3,50.