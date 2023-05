SNAI – Europa League: Siviglia-Roma, quote in equilibrio, Spagnoli avanti a 2,75, ma Mourinho non molla: «2» a 2,90

Maggio 30, 2023

(Adnkronos) – Mercoledì a Budapest l’atto finale della competizione, con i giallorossi che cercano il secondo trionfo consecutivo dopo quello in Conference. Nella lavagna per la vittoria contando anche supplementari e rigori, stessa offerta: 1,90

Milano, 30 maggio 2023 – Vincere l’Europa League contro la regina dell’Europa League. Questo il piano diabolico della Roma e di José Mourinho: mercoledì sera, a Budapest, si gioca la finale di una competizione che gli andalusi hanno conquistato sei volte, e che la Roma proverà invece a fare sua un anno dopo il trionfo di Tirana in Conference League. Non sarà facile, perché gli spagnoli dopo una stagione tribolata si sono ripresi grazie anche al lavoro di Mendilibar, il terzo allenatore stagionale, ma la Roma vuole provarci. Le quote Snai vedono in leggerissimo vantaggio il Siviglia, favorito nei 90 minuti a 2,75: il «2» paga 2,90, infine il pareggio – che porterebbe le squadre ai supplementari, visto che fanno fede i tempi regolamentari – a 2,95. Nell’opzione “coppa in mano”, però, l’equilibrio torna perfetto, con Siviglia e Roma (i giallorossi giocano formalmente in trasferta) a 1,90. I bookmaker non si attendono una finale con molti gol: la forbice tra l’Under a 1,48 e l’Over a 2,50 è larghissima, mentre si stringe nell’opzione Goal/No Goal: il risultato con entrambe le squadre a segno paga 2,00, quello con almeno una a secco 1,70. Il risultato più probabile? L’1-1 a 5,75, poi lo 0-0 a 6,75 e l’1-0 a 7,00. La vittoria della Roma con la quota più bassa nei 90’ è lo 0-1 a 7,25.

Supplementari e rigori E se si andasse oltre? Il Siviglia resta con una punta di vantaggio, visto che il successo ai supplementari si gioca a 9,50, contro il 10 legato alla Roma. Ai rigori, invece, è una lotteria anche nelle quote: 8,50 per Mendilibar, 8,50 per Mourinho.

Marcatori Tra i possibili marcatori, domina il marocchino En-Nesyri, a 3,00; poi Paulo Dybala, che non è al meglio ma vuole esserci. Un gol dell’argentino vale 3,75, così come per Abraham. Scendendo, si trovano Ocampos e Rafa Mir a 4,50, Belotti e l’ex Lamela a 5,00, poi ancora un quartetto a 6,00 formato da Pellegrini, Bryan Gil, Suso ed El Shaarawy.

