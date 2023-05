SNAI – Europa League: strada in salita per Roma e Juve .Vittoria di Mou a Leverkusen a 3,75, Allegri ok a Siviglia a 3,05

Maggio 17, 2023

(Adnkronos) – Giovedì il ritorno delle semifinali, con due italiane a caccia della qualificazione alla finale di Budapest. In Conference, la Fiorentina cerca la rimonta a Basilea: «2» nei 90 minuti a 1,75

Milano, 17 maggio 2023 – Le italiane in finale nelle coppe europee potranno essere una (l’Inter), due, tre o addirittura quattro. Tutto dipenderà dalle semifinali di ritorno di Europa e Conference League, con Roma, Juventus e Fiorentina a caccia della qualificazione. La squadra di Mourinho, in casa del Bayer Leverkusen, è l’unica a partire da una situazione di vantaggio, grazie al gol di Bove di una settimana all’Olimpico. Un vantaggio che, però, non si riflette nelle quote Snai relative alla gara della BayArena (fa fede il risultato al termine dei 90’ regolamentari): il successo dei tedeschi si gioca a 2,05, con il pareggio a 3,35 e la vittoria della Roma a 3,75, in una partita in cui l’Under a 1,67 si fa preferire all’Over a 2,05 e in cui Goal (a 1,83) e No Goal (a 1,88) quasi si equivalgono. L’1-0 dei primi 90 minuti, però, è buono per la Roma nel testa a testa sul passaggio del turno. I giallorossi qualificati per la finale di Budapest pagano 1,55, contro il 2,45 della squadra di Xabi Alonso.

Juve a Siviglia Il gol di Gatti all’Allianz Stadium, invece, ha regalato alla Juventus il pareggio nei secondi finali della gara di andata contro il Siviglia. I bianconeri, al Sanchez Pizjuan, vanno a caccia della qualificazione contro una squadra – quella passata da qualche settimana nelle mani di Mendilibar, dopo l’esonero di Sampaoli – che ha vinto sei volte la competizione e sembra aver superato il momento delicato di inizio stagione in campionato. Anche in questo caso, per i 90 minuti regolamentari, la squadra italiana non è favorita: il segno «1» su Snai vale 2,45, mentre «X» e «2» sono a distanza ravvicinata rispettivamente a 3,15 e 3,05. Quote Under/Over identiche a quelle di Bayer Leverkusen-Roma (1,67 e 2,05), con il Goal a 1,77 avanti sul No Goal a 1,95. Siviglia in finale a 1,80, Juventus subito dietro a 2,00. Nell’antepost per la vittoria della coppa guida la Roma a 3,25, seguita da Siviglia e Juventus a 3,50, con il Bayer Leverkusen a 5,00.

Conference League Il compito più difficile ce l’ha la Fiorentina, sconfitta una settimana fa al Franchi dal Basilea nell’andata delle semifinali di Conference League. La squadra di Italiano deve vincere con un gol di scarto per portare la sfida ai supplementari e, in questo senso, le quote Snai sono dalla parte dei viola. Il «2» entro i 90 minuti paga 1,75, il pareggio – che qualificherebbe gli svizzeri alla finale di Praga – 4,00 e l’«1» 4,50. Per il passaggio del turno, però, logicamente le quote si capovolgono: Basilea in finale a 1,77, Fiorentina a 2,05. In cima alle quote per la vittoria finale, ora, c’è il West Ham a 2,00, con la Fiorentina precipitata a 4,50 (stessa quota del Basilea) e l’Az Alkmaar a 7,50.

