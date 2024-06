SNAI – Europeo: Italia, esordio in discesa, «1» a 1,40 Scamacca il bomber azzurro: gol a 2,50. Poi Retegui a 3,00

14 Giugno 2024

(Adnkronos) – La squadra di Spalletti inizia il suo cammino a Dortmund contro l’Albania: il pareggio paga 4,75, il successo della nazionale guidata da Sylvinho a 8,50. Spagna favorita sulla Croazia nell’altra partita del girone

Milano, 14 giugno – L’Italia è pronta. L’Europeo degli Azzurri inizia sabato sera (ore 21) da Dortmund e dalla sfida contro l’Albania, sulla carta quella più abbordabile in un Gruppo B che comprende anche Spagna e Croazia. Dopo giorni di attesa, la Nazionale fa il suo debutto in una competizione in cui arriva da campionessa in carica. E anche se le quote antepost non sorridono agli uomini di Luciano Spalletti (il bis del 2021 si gioca a 15), l’entusiasmo è tanto. Sul tabellone Snai sembrano esserci pochi dubbi sulla partita inaugurale del girone, contro un’Albania in cui giocano diversi protagonisti del campionato di Serie A: il segno «1» si gioca a 1,40, con il pareggio a 4,75 e la vittoria della nazionale guidata da Sylvinho a 8,50. Sul numero di gol complessivi, l’Under a 1,75 si fa preferire all’Over a 2,00; ancor più netta la differenza tra Goal (2,30) e No Goal (1,55).

Marcatori La maglia numero 9 azzurra, quest’anno, è sulle spalle di Gianluca Scamacca: è il centravanti dell’Atalanta il maggior indiziato per un gol al BVB Stadion, a 2,50. Seguono Mateo Retegui a 3,00, Giacomo Raspadori e Federico Chiesa entrambi a 3,50. Poi un quartetto a 4,00, formato da Lorenzo Pellegrini, Davide Frattesi, Mattia Zaccagni e Stephan El Shaarawy.

Risultato esatto L’1-0 a 5,50 è il risultato esatto più probabile, seguito dal 2-0 a 5,75 e dal 2-1 a 9,25. Per vittorie più larghe, sempre della squadra di Spalletti, si sale: il 3-0 a 9,00, il 3-1 a 14. Per quello che riguarda i pareggi, invece, lo 0-0 a 9,75, l’1-1 a 9,50.

L’altra partita Ad aprire il Gruppo B, alle 18, saranno Spagna e Croazia: nel match in progreamma a Berlino, gli spagnoli sono avanti a 1,90, con il pareggio a 3,40 e la vittoria croata a 4,25.