SNAI – Europeo U21: Italia, appuntamento da non fallire . Battere la Norvegia per andare ai quarti: l’«1» a 1,65

Giugno 27, 2023

(Adnkronos) – Il successo contro la Svizzera ha ridato entusiasmo agli Azzurrini, che sfidano i norvegesi nell’ultimo impegno del Gruppo D. Pellegri e Colombo in pole position per un gol, il trionfo finale resta a 9,00

Milano, 27 giugno 2023 – Tutto in 90 minuti. A Cluj, mercoledì sera, la Nazionale Under 21 si gioca la qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo e la possibilità di restare in corsa per un posto ai Giochi Olimpici del 2024. La squadra di Paolo Nicolato, dopo la sconfitta – con mille polemiche – contro la Francia, ha battuto la Svizzera e ora si prepara ad affrontare la Norvegia, unica nazionale a zero punti nel Gruppo D. Le quote Snai vedono gli Azzurrini – che formalmente giocano in casa – avanti nelle previsioni in maniera netta: Il segno «1» si gioca a 1,65, con il pareggio a 4,00 e il successo norvegese a 4,75. Sembra una partita da Over, esito avanti a 1,65 contro i 2,10 per l’Under. Quote simili per Goal (1,63) e No Goal (2,15).

Marcatori Ci sono tanti italiani nella lavagna dei marcatori più probabili: comandano Pietro Pellegri e Lorenzo Colombo a 2,25, seguiti da Nicolò Cambiaghi e Matteo Cancellieri a 2,50. Ed è “italiano” è anche il primo norvegese, Erik Botheim, attaccante della Salernitana, a 3,00 come il compagno Nusa e l’azzurro Gnonto a 3,50.

Antepost Se la Francia, impegnata nell’altra sfida del girone contro la Svizzera, sembra ormai sicura del primo posto (1,33, con l’Italia e proprio la Svizzera a 5,50), gli Azzurrini restano la quarta squadra favorita per la vittoria finale, a 9,00 dietro Spagna (4,00), Francia e Inghilterra (5,00), con l’approdo in finale a 4,50. Segno che, almeno nelle quote, c’è fiducia.

