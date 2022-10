SNAI – F1: GP del Giappone, Verstappen a caccia del titolo Leclerc a 3 è l’unico in grado di dare fastidio a Max

Ottobre 6, 2022

(Adnkronos) – A Suzuka, l’olandese può laurearsi campione del mondo con quattro gare di anticipo: un’altra vittoria è in lavagna a 1,65, il monegasco della Ferrari se la gioca anche nelle prove libere e nelle qualifiche

Milano, 6 ottobre 2022 – Il Mondiale di Formula 1 sembra ormai avere un suo padrone, Max Verstappen, ma la Ferrari di Charles Leclerc e le altre monoposto hanno un obiettivo: rinviare il più possibile il verdetto aritmetico, che però potrebbe arrivare domenica sul circuito di Suzuka. In Giappone si corre il quintultimo Gran Premio della stagione e, sulla singola gara, Verstappen è ovviamente il favorito per passare per primo sotto la bandiera a scacchi. Il dodicesimo successo stagionale dell’olandese vale 1,65, con Leclerc unico che sembra in grado di fronteggiarlo a 3 volte la posta. A 12 c’è un terzetto formato da Perez (che ha vinto a Singapore), Sainz e Hamilton.

Qualifiche e libere – Nelle altre quote disponibili, quelle per la pole position e per il miglior tempo nelle prove libere, Leclerc e Verstappen partono sullo stesso livello. La pole dell’olandese e quella del monegasco si giocano entrambe a 2,25, con Perez e Sainz a 7,50; poi una voragine, fino ai 15 di Hamilton. Leclerc e Verstappen a 2,25 anche nelle libere, con Sainz a 5,50. La lavagna antepost per il titolo mondiale, invece, è chiusa da un po’: il pilota della Red Bull attende solo l’ufficialità per prendersi nuovamente il trono.

