SNAI – F1: GP d’Italia, comanda VerstappenMonza tifa Ferrari: il riscatto di Leclerc vale 4,50

(Milano, 8/9/22) – Le quattro vittorie di fila dell’olandese hanno virtualmente chiuso il Mondiale: la Rossa, però, sul circuito di casa vuole regalarsi una domenica da protagonista. Testa a testa tra Max e Charles: staccatissimi tutti gli altri

Milano, 8 settembre 2022 – Le quattro vittorie consecutive di Max Verstappen hanno dato un indirizzo probabilmente definitivo al Mondiale di Formula 1. Troppo ampio il distacco in classifica (109 punti) tra l’olandese e i suoi due inseguitori, Charles Leclerc e Sergio Perez. La Ferrari, però, sul circuito di Monza, vuole regalarsi una domenica da protagonista. Le quote Snai, in ogni caso, danno strafavorita la Red Bull del leader della stagione: il quinto successo di fila di Verstappen vola basso a 1,45, seguito da Leclerc a 4,50. Più staccati Hamilton a 10, Perez e Sainz a 12, Russell a 15.

Qualifiche e libere Se fino a qualche tempo fa Leclerc riusciva a difendersi sugli altri tabelloni delle quote, quelle per le prove libere e per le qualifiche, gli ultimi risultati hanno portato Verstappen a condurre anche nelle previsioni del venerdì e del sabato. Il miglior tempo di Max nelle libere vale 2,25 (Leclerc a 3,00, Sainz a 5,50), la pole position si piazza invece a 1,60, con Leclerc a 2,75.

Titolo mondiale Non c’è più partita nelle quote antepost per il titolo mondiale: Verstappen a 1,01 è ingiocabile, con Leclerc crollato a 25. Discorso analogo per il mondiale Costruttori: Red Bull a 1,01, Ferrari a 20.

