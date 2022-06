SNAI – F1: Gran Premio del Canada, Ferrari in ritardo. Domina Verstappen a 1,70, anche Perez prima di Leclerc

Giugno 17, 2022

(Milano, 17 giugno 2022) – Il doppio ritiro delle Rosse a Baku ha aumentato il distacco in lavagna: l’olandese è favorito anche a Montreal, con il monegasco a 4,50. In mezzo l’altra Red Bull a 3,50. Per la pole, però, Charles resta davanti a tutti.

Milano, 17 giugno 2022 – Dopo la grande delusione di Baku, la Ferrari cerca il riscatto in Canada. A una settimana dal doppio ritiro di Leclerc e Sainz, la Rossa vola a Montreal (dove la Formula 1 torna a distanza di tre anni) con l’obiettivo di fermare il dominio delle Red Bull, reduci da cinque vittorie consecutive (quattro di Verstappen e una di Perez). Le quote Snai non pendono dalla parte della Ferrari, tanto che per il successo nel Gran Premio in programma domenica sera le due vetture di Milton Keynes comandano la lavagna: il trionfo di Verstappen si gioca a 1,70, quello di Perez a 3,50, con Leclerc terzo a 4,50 e l’altra Ferrari di Sainz addirittura a 15. A Montreal, Lewis Hamilton ha trionfato ben sette volte, ma per il britannico almeno in quota non sembra esserci speranza tanto che la vittoria vale 25 volte la posta.

Pole Ferrari? – La sfiducia nei confronti della Ferrari vale soltanto per la gara di domenica: a guardare le quote per la pole positition, infatti, Leclerc è nettamente avanti a 1,65, con Perez e Verstappen a 3,75. Segue Sainz a 10.

Antepost Mondiale – Il risultato del GP dell’Azerbaigian ha ulteriormente aumentato il gap tra Verstappen e Leclerc nelle quote antepost per il titolo mondiale: l’olandese guida nettamente a 1,35 (prima di Baku era a 1,65), con Leclerc salito dai 2,25 di una settimana fa a 3,25. Perez terzo incomodo a 15; Russell a 25, Hamilton a 33. Crolla, infine, la quota per il titolo Costruttori della Red Bull, ora a 1,25, con la Ferrari a 3,50.

