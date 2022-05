SNAI – F1: Verstappen-Leclerc, è testa a testa anche in Spagna Max e Charles ancora alla stessa quota: successo a 2,25

Maggio 19, 2022

(Adnkronos) – Il Mondiale torna in Europa, al Montmelò: l’olandese della Red Bull, reduce dai successi di Imola e Miami, punta al tris di vittorie consecutive. Il monegasco della Ferrari, nonostante i 19 punti di vantaggio, è indietro nell’antepost (1,95) rispetto al rivale (1,85)

Milano, 19 maggio 2022 – Dopo Miami, il Mondiale di Formula 1 torna in Europa. Il sesto appuntamento della stagione è in Spagna, al Montmelò, e almeno nelle quote Snai sembra l’ennesimo capitolo dell’appassionante duello tra Max Verstappen e Charles Leclerc che andrà avanti per tutta la stagione. Le prime cinque gare hanno avuto due soli vincitori: tre successi per l’olandese della Red Bull (compresi gli ultimi due consecutivi tra Imola e gli Stati Uniti), due per il monegasco della Ferrari. Max e Charles ripartono dalla stessa quota, 2,25, con il padrone di casa Carlos Sainz staccato a 7,50 ma che punta sul tifo di Barcellona per provare ad avvicinarsi alla coppia di testa. In doppia cifra c’è Sergio Perez (12), seguito da Lewis Hamilton e George Russell a 20.

Qualifiche e prove libere – Perfetta parità anche sulle altre due lavagne del GP di Spagna: sia in quella per le qualifiche che in quella per le prove libere, Verstappen e Leclerc partono sulla stessa linea, rispettivamente a 2,25 per la pole position e a 2,50 per le libere. Sainz, almeno nelle quote, sembra l’unico in grado di dare fastidio ai due dominatori del Mondiale: la pole di Carlos è a 7,50, il primo posto nelle libere leggermente più in basso, a 5,50.

Mondiale, guida Max – L’equilibrio tra Verstappen e Leclerc si spezza solo nelle quote per la vittoria del titolo mondiale: rispetto a prima di Miami, ora è il pilota Red Bull ad avere l’offerta più bassa (1,85), con il ferrarista a 1,95 nonostante Charles abbia 19 punti di vantaggio su Max nella classifica generale (104 a 85). Dietro, il vuoto: Hamilton a 25, Sainz e Russell a 33, Perez a 50.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434