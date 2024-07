SNAI – Formula 1: in quota Norris ‘doppia’ Verstappen. In Belgio anche Piastri a 5,00 punta al trono di Max

26 Luglio 2024

(Adnkronos) – Momento delicato della stagione per il campione del mondo, superato in vetta alla lavagna dal britannico e avvicinato anche dall’australiano: il ritorno alla vittoria del pilota della Red Bull paga 4,00

Milano, 26 luglio – Per Max Verstappen è sicuramente il momento più delicato degli ultimi anni. Tre gare senza vincere (Austria, Gran Bretagna e Ungheria) ma soprattutto un rapporto con la Red Bull che sembra essersi profondamente incrinato. Le quote Snai per il Gran Premio del Belgio in programma domenica, rispetto alle gare precedenti, si sono ribaltate e per la prima volta dopo tantissimo tempo non vedono Verstappen favorito per la vittoria. Davanti a tutti c’è Lando Norris a 2,00, poi l’olandese a 4,00 e l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri – vincitore in Ungheria – a 5,00 che vuole ripetere l’impresa di una settimana fa. Hamilton e Russell a 10 hanno tutto il diritto di sperare nel successo, con le Ferrari ancora attardate: quella di Leclerc a 20, quella di Sainz a 25. Un piazzamento sul podio del monegasco si trova su Snai a 5,50, quello dello spagnolo a 6,50.

Qualifiche e libere C’è Norris davanti a tutti anche nei tabelloni per le qualifiche e per le prove libere. Norris in pole position vale 2,75, con Verstappen a 3,00 e Piastri a 4,50; distanze leggermente più marcate nelle libere, con Norris a 3,00 che precede il campione del mondo (3,50) e Piastri a 6,50. Le ultime due pole in Belgio sono però state della Ferrari, nel 2022 con Sainz (un bis vale 20) e nel 2023 con Leclerc, che un anno dopo paga invece 15 volte la posta.

Antepost Per scalzare Verstappen dalla testa della lavagna antepost per il titolo, invece, c’è ancora tempo. La conferma dell’olandese a fine stagione paga 1,20, con Norris che però continua a guadagnare terreno e ora è a 4,25.

