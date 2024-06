SNAI – Formula 1: la Ferrari cerca riscatto in Spagna. Ma in testa domina Verstappen: il primo posto di Max a 1,50

20 Giugno 2024

(Adnkronos) – Dopo il doppio ritiro in Canada, le Rosse vanno a caccia di rivincita: la vittoria di Leclerc (preceduto da Norris) paga 7,50, quella di Perez è in lavagna a 20

Milano, 20 giugno – La Ferrari, in vista del Gran Premio di Spagna, ha un obiettivo: dimenticare la delusione di Montreal. Dopo il doppio ‘zero’ canadese, con il ritiro di Leclerc e Sainz, le due Rosse a Montmeló vogliono riprendere l’inseguimento alla Red Bull di Max Verstappen. L’olandese va a caccia del settimo successo stagionale che, su Snai, vale 1,50. Dietro Verstappen ci sono Norris a 5,50 e Leclerc a 7,50. Poi un abisso, con Sainz e Perez a 20 e il trio Piastri-Hamilton-Russell a 25. Nel testa a testa tra le due Ferrari, il monegasco guida a 1,45, con Sainz a 2,50. Per un piazzamento sul podio, invece, Leclerc si gioca a 1,70, con lo spagnolo a 3,50.

Qualifiche e libere Quote pro-Verstappen anche per quello che riguarda le qualifiche: l’olandese parte a 1,65, seguito da Norris a 5,50 e da Leclerc a 8,50. Per le prove libere, infine, il campione del mondo comanda a 2,25, seguito in questo caso da Leclerc a 5,50 e da Norris a 7,50.

Antepost Sono 56, ora, i punti di vantaggio di Verstappen su Leclerc nella classifica piloti: logico trovare l’olandese in cima alle quote antepost a 1,12, con un margine più che rassicurante su Leclerc e Norris, entrambi a 10. Nonostante le ultime prestazioni poco convincenti dell’altra Red Bull, quella di Perez, la scuderia austriaca resta strafavorita anche per il titolo costruttori a 1,25, con la Ferrari a 4,50.

