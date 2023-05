SNAI – Formula 1: la Ferrari insegue anche a Miami Guida Verstappen a 1,70, la prima vittoria di Leclerc a 7,50

Maggio 4, 2023

(Adnkronos) – Negli Stati Uniti, la Red Bull punta al quinto successo in cinque gare: oltre all’olandese, spera anche Perez secondo favorito a 4,00. Nelle antepost per il titolo ora Charles vale 33

Milano, 4 maggio 2023 – Il Mondiale di Formula 1, fino a questo momento, è stato un dominio delle Red Bull. Due vittorie per Max Verstappen, campione del mondo in carica, due per Sergio Perez. Domenica ci si sposta negli Stati Uniti: a Miami, la Ferrari e le altre avversarie proveranno a spezzare quello che finora è stato un assolo della scuderia austriaca, davanti a tutte anche nelle quote Snai di questo weekend: il terzo successo di Verstappen vale 1,50, il terzo di Perez si gioca invece a 4,00. La prima vittoria stagionale di Charles Leclerc, dopo il primo podio ottenuto in Azerbaigian, paga invece sette volte la posta.

Libere e qualifiche Come spesso accade, il divario che nelle quote gara appare incolmabile si assottiglia nella lavagna per le prove. Nelle libere, Leclerc a 5,50 vale quanto Perez, con Verstappen a 1,75 (Alonso a 6,50); nelle qualifiche, invece, Leclerc a 3,50 è il secondo favorito per la pole position, dietro ovviamente all’olandese campione del mondo (1,70).

Antepost Nelle previsioni sul titolo mondiale, però, non sembra già esserci più spazio per le sorprese. Verstappen, partito a 1,60 prima dell’inizio della stagione, è già crollato a 1,15. Perez a 7,50 è l’unico a potergli dare fastidio; Leclerc campione del mondo, prima dell’inizio del Mondiale piazzato a 4,50, oggi si gioca a 33.

