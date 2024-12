SNAI – Formula 1: la stagione si chiude ad Abu Dhabi Leclerc penalizzato scivola a 12. Ferrari, titolo in salita

6 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Rossa in corsa per il Mondiale Costruttori nella gara che conclude la stagione, ma la ‘retrocessione’ di dieci posizioni del monegasco complica le cose. Norris favorito a 2,00, segue Verstappen a 4,50

Milano, 6 dicembre 2024 – Con il titolo nel Mondiale piloti già conquistato da Max Verstappen, l’ultimo Gran Premio della stagione mette in palio quello Costruttori, con la Ferrari che deve recuperare 21 punti alla McLaren. Ad Abu Dhabi, però, il weekend non è cominciato bene per la Rossa, con Charles Leclerc che dopo il miglior tempo nelle prime prove libere è stato penalizzato di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Una decisione che ha ovviamente modificato le quote Snai per il successo: a guidare la lavagna è Lando Norris a 2,00, seguito da Max Verstappen a 4,50 e da Oscar Piastri a 6,50. Leclerc è scivolato addirittura a 12, come George Russell, con l’altra Ferrari di Carlos Sainz a 10.

Podio Sainz che ovviamente ha anche più chance di andare a podio: un piazzamento tra i primi tre paga 2,00, con Leclerc anche in questo caso in ritardo a 3,50 in una lavagna dominata da Norris a 1,20. Entrambe le Ferrari tra le prime tre monoposto, invece, sono offerte a 7,50.

Prove libere 3 Per le terze prove libere, dove ovviamente la penalizzazione di Leclerc non ha effetto, il monegasco risale a 3,75; guida sempre Norris a 2,50, con Charles che si inserisce nella lotta per il miglior tempo, con Piastri in questo caso a 5,00.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434