SNAI – Formula 1: Leclerc ci riprova in Messico. Charles, Verstappen e Norris tutti alla stessa quota: 3,50

24 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Dopo la vittoria di Austin, la Ferrari vuole il bis: grande equilibrio, con Sainz a inseguire a 7,50. Per il titolo, Verstappen resta in pole a 1,22 nonostante l’astinenza da successi

Milano, 24 ottobre – Dopo l’esaltante doppietta di Austin, la Ferrari ci riprova. Fuori da ogni discorso legato al titolo mondiale, Charles Leclerc cerca comunque di regalarsi un finale di stagione da protagonista. Nel Gp di Città del Messico, il monegasco parte alla pari sulla lavagna Snai rispetto a Max Verstappen e Lando Norris: scattano tutti a 3,50, con l’altra Ferrari di Sainz – seconda negli Stati Uniti – a 7,50.

Qualifiche Per le quote relative alle qualifiche, Verstappen perde mezzo punto e sale a 4,00, con Leclerc (che lo scorso anno fece registrare il miglior tempo) e Norris a 3,50 principali indiziati per la pole position. Più dietro Sainz (7,00) e Piastri (8,00).

Antepost A cinque Gran Premi dalla fine, sono 57 i punti di vantaggio di Verstappen, nonostante un’astinenza da successi che dura da nove gare: il poker dell’olandese, già campione nelle ultime tre stagioni, si gioca a 1,22, con Norris a 4,00.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434