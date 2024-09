SNAI – Formula 1: Leclerc è il primo inseguitore di Norris. Un successo a Singapore a 3,50, comanda Lando a 2,75

19 Settembre 2024

(Adnkronos) – Reduce dal successo di Monza e dal secondo posto in Azerbaigian, il monegasco punta a dare continuità al suo buon momento: ancora attardato Verstappen, il cui ritorno alla vittoria si gioca a 10

Milano, 19 settembre – Il Mondiale di Formula 1, che qualche mese fa sembrava chiuso, è invece diventato improvvisamente avvincente. La vittoria di Oscar Piastri in Azerbaigian ha aggravato la crisi di Max Verstappen, che ormai non compare più in cima a nessuna lavagna legata né alla gara né alle prove libere o alle qualifiche. Domenica si corre a Singapore, con Charles Leclerc – reduce da una buona prova a Baku, coincisa con il secondo posto – che ha guadagnato terreno: un successo del ferrarista, su Snai, si gioca a 3,50, con Norris favorito a 2,75 e pronto a recuperare altro terreno sulla vetta del Mondiale piloti. Alle spalle del monegasco ci sono Piastri a 4,50 e l’altra Ferrari di Sainz a 7,50. Il ritorno alla vittoria di Verstappen dopo sette gare, invece, è offerto a 10 volte la posta. Due Ferrari sul podio valgono 3,25; Leclerc tra i primi tre, invece, si trova a 1,55, con Sainz a 2,50.

Qualifiche e libere C’è la McLaren di Norris a guidare anche i tabelloni legati alle prove libere e alle qualifiche. Nelle libere, dietro il britannico a 3,00 c’è Leclerc a 3,25, con la coppia Piastri-Verstappen a 6,50; nelle qualifiche, invece, Norris parte a 2,75, con Leclerc a 3,50, Piastri a 5,50 e Verstappen a 6,50.

Antepost Ogni gara che passa, il distacco tra Verstappen e Norris si assottiglia, in termini di punti e di quote. L’olandese della Red Bull resta avanti a 1,50, ma Norris a 2,50 può credere davvero nella rimonta.

